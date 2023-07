Federica Masolin, carosello spietato: un po’ di pizzo non guasta mai

Federica Masolin ha steso tutti con una carosello spietato di foto da togliere il respiro. Il pizzo non guasta mai e la conduttrice lo sa bene.

Nella giornata di domenica si è tenuto il GP di Gran Bretagna e la meravigliosa conduttrice, volto della Formula 1 di Sky Sport, non poteva certamente mancare. Federica Masolin è sempre molto attiva sui social e, tramite i post e le storie condivisi su Instagram, ha portato i follower con sé durante il suo soggiorno nel Regno Unito. La carrellata di foto apparsa sul suo profilo ha conquistato totalmente i fan.

La giornalista milanese è attualmente impegnata nella copertura della Moto GP e sta girando il mondo insieme al suo team. Entrata a far parte della famiglia di Sky Sport da giovanissima iniziando con uno stage, Federica Masolin oggi è una delle conduttrici più seguite e amate dagli appassionati. Col passare del tempo il suo impegno e la sua dedicazione le hanno permesso di ritagliarsi uno spazio sempre maggiore.

La sua avventura con l’emittente è cominciata in qualità di inviata di pallavolo per la Lega maschile e per quella femminile di Serie A1. È poi passata ai campionati di calcio, della Serie A e B, e alla copertura di manifestazioni come la Copa América del 2011. Prima di approdare nella Formula 1, si è dedicata alle Olimpiadi estive di Londra del 2012 e a quelle invernali di Sochi del 2014.

Federica Masolin, il selfie che ha stregato il web: look promosso a pieni voti

Quando la sua esperienza nella Formula 1 ha avuto inizio, Masolin è rimasta totalmente affascinata dalle gare automobilistiche e, come ricordato da lei stessa, si è preparata con dedizione per poter ricoprire il ruolo di conduttrice. Oggi il suo è uno dei volti più amati di Sky Sport e, al momento, la giornalista è impegnata nella copertura della Moto GP, seguendo le competizioni da un angolo all’altro del mondo.

Negli scorsi giorni è volata in Gran Bretagna, in occasione delle gare tenutesi domenica. La conduttrice sembrerebbe essersi proprio goduta il soggiorno, come dimostra il carosello di foto apparso sul suo profilo Instagram. Masolin ha voluto mostrare i dietro le quinte del suo lavoro e i momenti salienti – tra cui l’avvistamento del celebre Brad Pitt – con un post che i fan hanno riempito di like.

Una foto, in particolare, ha attirato le attenzioni degli utenti. Si tratta dello scatto sovrastante, un selfie in cui la conduttrice sfoggia una canottiera con dettagli in pizzo e fantasia floreale, abbinato ad un blazer di colore giallo in un look che le sta veramente d’incanto. La giornalista, dai capelli scuri e gli occhi azzurri che guardano dritto nell’obiettivo, è meravigliosa come sempre.