Federica Masolin, concorrenza ai box: Naomi Schiff è da pole position

Federica Masolin, concorrenza ai box spietata per la bella giornalista di Sky: Naomi Schiff è realmente da pole position

Guerra “interna” tra due giornaliste di Sky. Stessa azienda, ovviamente, ma una in Italia, la bella Federica Masolin ormai volto storico della Formula Uno del Bel Paese, e una in Inghilterra, Naomi Schiff, che invece fa lo stesso lavoro dall’altro lato della Manica.

Non ci sono ovviamente frizioni tra le due che, probabilmente, si conoscono e si stimano anche. Il “problema”, per Federica, è il fatto che sul web forse non è più la regina della festa. Sì, perché nell’ultima uscita quella in Austria, il vestito della Schiff ha impattato in maniera importante sul web. Un impatto che ha avuto degli enormi riscontri tra i fan che hanno letteralmente invaso il suo profilo social per farle i complimenti per quello che è stato il suo outfit dello scorso weekend. Un vestitino di color senape, aderente, bellissimo, che ha davvero fatto colpo sui suoi seguaci e anche su quelli che, evidentemente, non la seguivano. Visto che, comunque, poi il numero dei follower su Instagram è aumentato. Un colpo importante per la bellissima 29enne inglese che adesso giocherà in casa. Sì, si corre a Silverstone nel prossimo weekend e potrebbe prendere il largo sulla bella Masolin.

Federica Masolin battuta, la Schiff fa strage di cuori

Naomi Schiff, volto di Sky Sports in Inghilterra, ha 29 anno ed è una ex pilota automobilistica che ha guidato in W Series dall’età di 16 anni. Poi il cambio passo, per una carriera ormai in discesa come primo volto della tv inglese. Un cambio di passo importante, una carriera diversa con emozioni diverse, differenti, ma non meno impattanti.

Sì, perché se correre ti dà quell’adrenalina che ti permette di stare attento a tutto, mettendoci la massima concentrazione in pista, l’emozione che invece ti dà essere davanti ad una telecamera, ti permette comunque di esprimere quella stessa adrenalina che ti permette di mantenere bella alta la concentrazione. Insomma, completamente diverse è vero, ma un piccolo nesso in comune ce lo hanno.