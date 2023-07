Wimbledon, tabellone femminile: notizie e pronostici domenica 9 luglio

Wimbledon, iniziano gli ottavi di finale anche nel singolare femminile. Ostacolo Bencic per la Swiatek: notizie e pronostici.

Scattano gli ottavi anche nel singolare femminile, dove restano in corsa le principali favorite per la vittoria finale, da Iga Swiatek ad Ons Jabeur, passando per Aryna Sabalenka e la campionessa in carica Elena Rybakina. Ma bisognerà fare i conti anche con delle temibili outsider, che si sono già prese degli scalpi illustri. E che non hanno intenzione di fermarsi.

Una di queste è sicuramente Marketa Vondrousova. La ceca, ex numero 14 al mondo, non aveva mai brillato sull’erba prima di quest’anno: le vittorie sulla superficie verde si contavano sulle dita di una mano. Ed invece, contro ogni pronostico, è arrivata tra le prime sedici in uno Slam prestigioso come Wimbledon, eliminando ben due teste di serie nel suo percorso. Prima la russa Kudermetova, poi la croata Vekic: entrambe battute senza concedere un solo set. Ora la attende un intrigante derby con la connazionale Marie Bouzkova, altra giocatrice rientrata per un soffio tra le favorite del seeding. Normalmente sarebbe lei la favorita di questa sfida ma la straordinaria corsa della Vondrousova non si può sottovalutare: non è detto però che continui, visto che la Bouzkova su erba ha molta più esperienza e viene da una sontuosa prestazione contro la Garcia, quinta testa di serie.

Svitolina contro la bestia nera Azarenka

Oggi scende in campo anche la numero uno al mondo, Iga Swiatek. L’erba finora è stata il tallone d’Achille della fenomenale polacca ma nelle prime tre partite ha concesso solo pochissimi game alle sua avversarie, soffrendo esclusivamente nel secondo parziale contro Petra Martic (6-2 7-5). Negli ottavi le tocca una ritrovata Belinda Bencic.

La svizzera adora l’erba e la sua abilità in risposta può creare qualche problema alla nativa di Varsavia, in particolar modo sulla seconda di servizio. Swiatek approderà con ogni probabilità ai quarti ma ipotizziamo una partita più lunga e combattuta del previsto. Più agevole il compito per la numero 4 al mondo Jessica Pegula, che nel terzo turno ha strapazzato la nostra Elisabetta Cocciaretto. L’erba non è la superficie preferita dell’americana ma finora a Wimbledon è stata impeccabile, concedendo un set solamente nel derby contro la Davis all’esordio. L’ucraina Tsurenko, reduce da una maratona di tre ore e mezza con la rumena Bogdan non avrà le energie per contrastarla. Chiudiamo con la sfida più interessante, quella tra la veterana bielorussa Victoria Azarenka e l’ucraina Elina Svitolina. Entrambe hanno impressionato nelle prime tre uscite ma i precedenti parlano chiaro: l’Azarenka ha sempre vinto nei cinque testa a testa con Svitolina. Probabile un altro successo della nativa di Minsk, in un match da almeno 20 game complessivi.

Possibili vincenti

Bouzkova in Vondrousova-Bouzkova

Pegula in Pegula-Tsurenko

Azarenka in Azarenka-Svitolina

Wimbledon, i match da almeno 20 game

Vondrousova-Bouzkova

Swiatek-Bencic