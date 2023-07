Sinner-Galan, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Galan è un match valido per il quarto turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Un’occasione irripetibile. Non viene da esclamare altro osservando lo spicchio di tabellone in cui è capitato Jannik Sinner. L’altoatesino, almeno sulla carta, ha la strada spianata almeno fino alla semifinale. Dove, con ogni probabilità, incontrerebbe un’altra volta Novak Djokovic, in quella che sarebbe una succulenta rivincita della sfida di un anno fa.

Ma, prima di effettuare incauti voli pindarici, ci sono due ostacoli da superare per approdare tra i primi quattro di Wimbledon. Sottovalutarli oppure emettere già delle sentenze sarebbe un grave errore. Del resto, lo abbiamo visto all’ultimo Roland Garros: anche a Parigi la dea bendata sembrava apparecchiato tutto per consentire al nativo di San Candido di fare più strada possibile, ma il numero uno d’Italia ha sorpreso tutti (in negativo) facendosi eliminare da un giocatore alla sua portata come il tedesco Daniel Altmaier. Nel tennis, infatti, non è esistono partite già scritte. Basta un lieve calo per rendere tutto più complicato. E Sinner lo sa bene, visto che due giorni fa si è fatto sorprendere nel primo set dal francese Quentin Halys, che l’ha poi costretto ad una non semplice rimonta (3-6 6-2 6-3 6-4). L’azzurro è apparso più vulnerabile – oltre che più falloso – contro il transalpino. Un passo indietro rispetto alle gare precedenti contro Juan Manuel Cerundolo e Diego Schwartzman, ma tra le note positive non si può non sottolineare la sua proverbiale capacità di reagire davanti alle avversità e di restare concentrato.

Negli ottavi, raggiunti per la seconda volta di fila a Wimbledon, avrebbe dovuto incrociare la testa di serie numero nove, Taylor Fritz, ma l’americano è uscito a sorpresa contro Ymer.

Se la vedrà dunque con il colombiano Daniel Elahi Galan, attuale numero 85 della classifica Atp. Già un anno fa il sudamericano aveva dimostrato di cavarsela sull’erba ma stavolta ha fatto un vero e proprio exploit. Non era mai arrivato così lontano in un torneo del Grande Slam ed aveva vinto solo due partite su questa superficie. Ha battuto, sempre contro pronostico, il giapponese Nishioka, il tedesco Otte e lo svedese Ymer, quest’ultimo al termine di una battaglia durata cinque set. Insomma, un’autentica favola la sua. Con Sinner c’è un precedente e risale alla Coppa Davis 2021. A Torino l’azzurro ebbe la meglio in due set (7-5 6-0), regalando all’Italia un prezioso punto nella sfida con i colombiani.

Dove vedere Sinner-Galan in diretta tv e streaming

Il match valido per il quarto turno di Wimbledon tra Jannik Sinner e Daniel Elahi Galan sarà trasmesso domenica 9 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica ben nove canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 15:30.

Sinner-Galan: il pronostico

Se Sinner gioca come sa, Galan ha pochissime chance di fare l’impresa. Molto dipenderà dunque dalla prestazione dell’italiano, che nell’ultimo periodo ha accusato qualche passaggio a vuoto. Sarà fondamentale rimanere costante al servizio e non concedere spiragli al colombiano. L’azzurro prevarrà con ogni probabilità in tre set.