Paola Egonu e la nazionale, parla il ct: “Nessun ritorno”

Paola Egonu e la Nazionale: parla il commissario tecnico delle azzurre Mazzanti: “Nessun ritorno”. Ecco l’annuncio dello staff tecnico azzurro

C’è la Nations League, in Texas. Un titolo da difendere per le azzurre di Mazzanti che hanno iniziato la preparazione a Roma, all’Acqua Acetosa, da un poco di giorni prima di volare dall’altra parte del Mondo. Sono 14 le convocate del commissario tecnico azzurro, più altre 4 big che non faranno parte della spedizione perché indietro fisicamente.

Le convocate sono Bosio, Gennari, Nwakalor, Malual, Degradi, Villani, D’Odorico, Omoruyi, Sylla, Danesi, Mazzaro, Squarcini, Fersino e Parrocchiale, più Egonu, Orro, Bosetti e Pietrini che lavoreranno a parte. Ci sta, perché hanno chiuso tardi la propria stagione e perché, per tale motivo, hanno bisogno non solo di recuperare le energie ma anche di fare un lavoro diverso. E a proposito di Egonu ha parlato il commissario tecnico azzurro, che ha svelato una cosa assai importante dopo le polemiche degli ultimi mesi che hanno visto protagonista la pallavolista azzurra che, ricordiamo, è pure tornata in Italia a giocare dopo un solo anno di esperienza in Turchia. Il richiamo della propria Nazione è stato troppo forte per non sentirlo.

Paola Egonu, le parole di Mazzanti

Prima una polemica sui troppi impegni: “Ormai le partite si susseguono a ritmi disumani, non hai più il tempo di allenarti e quando lo fai devi comunque pensare sempre all’avversaria immediatamente. Per questione di ranking sei sempre sotto scacco, devi pensare a vincere, insomma lo stress è alto, ma l’importante è alzare sempre un po’ l’asticella. Se è difficile riconfermarsi visto che siamo campioni uscenti? Certo, come sempre”, ha detto alla Gazzetta dello Sport.

Ma ovviamente le attenzioni di tutti erano per la Egonu, che si è rivista dopo un poco di tempo con la maglia azzurra soprattutto, pure, dopo le polemiche sul razzismo che l’hanno vista, ahinoi, al centro dell’attenzione: “Nessun ritorno, lei non ha mai abbandonato la maglia azzurra. E il suo valore è innegabile all’interno di un sistema di gioco come il nostro”. Stop alle polemiche quindi, con l’opposto del Vero Volley che si rivedrà all’Europeo a fare i buchi a terra schiacciando quel pallone che ama tanto.