Sabrina Salerno, la luce gioca strani scherzi: la foto epica infiamma il web

Sabrina Salerno, la splendida artista non la smette mai di sorprendere i fan. L’ultima foto condivisa su Instagram è davvero epica.

L’amata cantante ha esordito nel mondo dello spettacolo negli anni ’80, attirando fin da subito l’attenzione del pubblico per il suo talento e non solo. Sabrina Salerno è dotata di un fascino al quale è impossibile resistere e nel corso del tempo si è affermata come un’icona di sensualità, in Italia e nel resto dell’Europa. Oggi non smette di essere seguitissima dai fan, che continua a lasciare senza respiro con i suoi scatti super sexy.

Cantante, attrice, showgirl: la meravigliosa Sabrina Salerno si è fatta strada dividendosi tra cinema, televisione, concerti e palco teatrale per molti anni. L’artista ha fatto ballare milioni di ascoltatori con i suoi successi Italo disco diventando celebre sia a livello nazionale che internazionale. La sua musica, infatti, è schizzata in cima alle classifiche del Bel Paese ma anche di diversi Stati europei (come Spagna, Francia e Germania) e dell’Australia.

Salerno è famosa per hit come “Boys (Summertime Love)”, “Hot Girl”, “All of Me (Boy Oh Boy)” e “My Chico”. Inoltre ha recitato in diversi film, tra cui “Grandi Magazzini”, “Le foto di Gioia” e “Fratelli d’Italia”. Sul piccolo schermo, ha preso parte a trasmissioni cult come “Premiatissima” e il “SandraRaimondo Show”. L’artista, in poco tempo, si è affermata come uno dei volti più amati dal pubblico, che ha completamente stregato.

Sabrina Salerno lascia tutti a bocca aperta: le sue curve stregano tutti

Nelle scorse settimane la cantante – che ormai può vantare un grandissimo seguito anche sui social – è finita al centro di un accesso botta e risposta con una sua collega, Angela Cavagna. Quest’ultima ha accusato la cantante di essersi sottoposta ad un intervento per aumentare il volume del suo seno. Salerno, da parte sua, ha deciso di porre fine una volta per tutte ai rumors sul presunto ritocchino.

Le sue curve pericolose sono sempre stato uno dei suoi tratti distintivi. L’artista, all’epoca dei suoi esordi, ha fatto breccia nel cuore del pubblico proprio grazie ai suoi videoclip provocanti, che l’hanno resa una sex symbol a tutti gli effetti. Non è ovviamente la prima volta che le sue forme finiscono al centro delle polemiche ma, in seguito alle accuse ricevute, la cantante non ha potuto fare a meno di dire la sua.

Così, dopo essersi difesa, ha condiviso una perizia ufficiale di autenticità del suo seno, nella quale viene confermata l’assenza di protesi mammarie. In tal modo Salerno ha chiuso la faccenda, anche se il suo ultimo post sembrerebbe una frecciatina a tutti coloro che continuano a prenderla di mira. “Mi sono sempre piaciute le critiche costruttive ma non comprendo quelle gratuite, aggrappate a stereotipi che odorano di muffa” ha scritto.

La didascalia accompagna una serie di foto in cui le sue tanto discusse curve fanno sicuramente da protagoniste. Nello scatto che vi proponiamo, in particolare, è possibile ammirare la sua fantastica silhouette in tutto il suo splendore: quella t-shirt bianca, poi, mette perfettamente in risalto il suo generoso décolleté. La cantante l’ha abbinato a leggins neri, con un risultato decisamente “hot”.