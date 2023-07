Sabrina Salerno, altro che veline: il balletto incendia i social

Sabrina Salerno, altro che veline. L’affascinante cantante ha steso tutti con il video in cui balla sui social.

Cantante, attrice e volto dello spettacolo: la meravigliosa Sabrina Salerno ha esordito nel panorama musicale e televisivo negli anni ’80 e in poco tempo si è fatta strada conquistando milioni di fan in tutto il Paese. Oggi continua ad essere un’icona di sensualità e bellezza e, sui social, incanta tutti con i suoi super contenuti. Di recente ha condiviso un video nel quale è possibile vederla mentre si scatena sulle note di “Non sono una signora”.

Salita alla ribalta con l’uscita del suo primo omonimo album, “Sabrina”, l’artista si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua musica italo-disco, facendo ballare tantissimi ascoltatori e schizzando in cima alle classifiche non solo in Italia ma a livello internazionale. Singoli come “Sexy Girl” (pubblicato in anticipazione dell’album), “Boys (Summertime Love)” e “Hot Girl” l’hanno resa molto popolare.

A questi si sono aggiunti i sensualissimi videoclip di cui era protagonista. La sua bellezza e il suo fisico statuario non sono mai passati inosservati e, grazie al suo charme e al suo talento, si è affermata come un vero e proprio fenomeno pop. Col passare del tempo l’artista non ha mai smesso di essere una sex symbol e, anche all’età di 55 anni continua a stupire i fan con i suoi post su Instagram, dove è seguita da oltre 1 milione di followers.

Negli ultimi tempi la cantante ha attirato molto l’attenzione del web per via delle polemiche in cui è rimasta coinvolta e legate alle sue curve. Tutto è cominciato dopo che la sua ex collega, Angela Cavagna, l’ha accusata di nascondere il fatto di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia per aumentare le dimensioni del seno.

Sabrina Salerno, il video in intimo scatena i fan

La risposta di Sabrina non ha tardato ad arrivare e, in un post, ha messo fine alla faccenda condividendo un referto medico che nega “la presenza di impianti mammari”. Insomma, quella dell’artista è un’avvenenza tutta al naturale e fin dai suoi esordi è sempre stata uno dei suoi punti forti.

Ora che la bufera online è stata finalmente archiviata e che la stessa Sabrina ha detto di non volerne più parlare, la meravigliosa cantante è tornata a far sognare i suoi fan sui social. Questa volta con un video in cui appare in tutto il suo charme. Nella serata di giovedì 29 giugno è andato in onda il primo appuntamento con “Non sono una signora”, show condotto da Alba Parietti.

Sabrina è stata una degli ospiti insieme a Cristina D’Avena, Mara Maionchi e Filippo Magnini. Per l’occasione, la cantante ha condiviso su Instagram un video diventato subito virale, nel quale è possibile vederla mentre danza sulle note del celebre singolo di Loredana Bertè, che ha ispirato il titolo della trasmissione.

Nella breve clip, Sabrina indossa un set supersexy caratterizzato da reggiseno e slip in denim, che le sta veramente d’incanto, abbinato ad un blazer elegante. La cantante è a dir poco meravigliosa e il post è stato sommerso dai commenti degli utenti, ai quali deve aver iniziato a girare la testa dopo aver visto uno spettacolo simile.