Milan battuto due volte sul mercato dall’Inter: “Ecco la verità su Thuram e Frattesi”

L’Inter è riuscita a chiudere per Thuram e Frattesi proprio quando il Milan si sentiva gli obiettivi ormai in pugno. Ecco cosa c’è che non va nella strategia dei rossoneri.

Carlo Pellegatti, noto giornalista e dichiarato sostenitore del Milan, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY per parlare di come i tifosi rossoneri hanno preso il doppio colpo dell’Inter Thuram-Frattesi e l’addio a Tonali.

“Tonali è stato chiaro“, ha dichiarato il giornalista, “non pensava di lasciare il Milan, perché è un grande tifoso rossonero. Soffre dopo le sconfitte e gioisce per le vittorie. Mi han detto che è visceralmente innamorato dei tifosi rossoneri. All’unanimità di giudizio un’operazione di tale portata però non poteva che andare da quella parte. Dispiace. Spero che il Milan riesca a sopperire a un’assenza così importante con i Loftus Cheek, i Reijnders, i Musah, i Pulisic“.

“Il Milan“, rivela Pellegatti, “investirà circa 120 milione sul mercato, iniziando da Loftus Cheek. Ai tifosi dico che Tonali prende tre volte tanto, ma è stata un’opportunità. Va a giocare in un campionato di livello. Non è andato lui a cercare la squadra per lasciare il Milan, è arrivato il Newcastle. Dicono che è uno scandalo che va via Tonali, poi Frattesi va all’Inter e tutti gridano: beffa Milan!. Bisogna mettersi d’accordo”.

Thuram e Frattesi soffiati al Milan: “Ecco la verità“

“Mi sbilancio. Per Pulisic ormai è fatta. Sarebbe sorprendente se non venisse. Reijnders lo ha voluto fortemente Pioli. I prossimi dovrebbero essere loro. Speravo venisse Loftus Cheek, Pulisic ha tanta qualità, è un giocatore duttile.”

Poi il giornalista ha raccontato come mai il Milan ha perso prima Thuram e poi Frattesi: “Il Milan è andato a conoscere Carnevali, ma non ho mai pensato che mettesse 35 milioni per Frattesi. Sono schermaglie. Ce ne faremo una ragione, giocheremo lo stesso contro il Bologna. Se poi vai a vedere le beffe passate: Suazo, Sensi, Kondogbia, la beffa non è stata del Milan“.

“Non è che con Frattesi hai perso un pallone d’oro, è un bravo giocatore, tutto qua. Thuram è andato all’Inter perché il Milan ha offerto 4 milioni e mezzo, perché 5 milioni per Thuram nell’ottica del Milan non esiste“.

In conclusione dell’intervista, il giornalista ha parlato del giovane Romero. “Romero lo conosco poco. Non ha giocato molto alla Lazio. Penso che il Milan voglia vederlo. Credo sia un giocatore con buone prospettive, è una curiosità. Vedremo se avrà fatto un buon affare”