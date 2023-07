Monica Bertini strepitosa sul red carpet: l’abito da regina infiamma i social

Monica Bertini, su quel red carpet c’era spazio per una sola regina e lei, con quel vestito, si è assicurata lo scettro: che splendore.

Ci ha tenuto compagnia per un anno intero ed è del tutto comprensibile che i suoi fan ne sentano la mancanza. Quello con Monica Bertini è un appuntamento fisso al quale difficilmente si rinuncia ed è dunque difficile farne a meno, quando cala il sipario sulla Serie A e sugli altri campionati di calcio.

Ma tant’è. L’estate è entrata nel vivo ed è più che legittimo che anche lei si goda, finalmente, un po’ di sano relax. Per fortuna, poi, esistono i social, che compensano quanto meno l’assenza di Pressing. Soprattutto perché lei è molto attiva su Instagram e dintorni e non manca mai di deliziare i follower con nuovi contenuti da capogiro. Nel weekend, ad esempio, l’abbiamo vista alle prese con uno sport che sta prendendo sempre più piede in tutta Italia, vale a dire il padel. Ha partecipato ad un mini torneo ed è stato davvero divertente vederla in una veste così diversa. In dei panni che, seppur opposti a quelli che sfoggia abitualmente, le donavano da morire.

La Bertini è un’icona di eleganza e di stile e non ha rinunciato al suo mood preferito neanche in campo. Con indosso quel completo sportivo di colore rosa era, infatti, assolutamente deliziosa ed irresistibile. Tanto da avere incassato, col passare delle ore, centinaia e centinaia di like e di commenti entusiasti.

Monica Bertini regina incontrastata sul red carpet

Qualche ora fa, però, tutto è tornato alla “normalità”. La bella Monica ha messo da parte la sua racchetta da padel, fatto un passo indietro e indossato un abito assolutamente mozzafiato. Un vestito perfettamente in linea con la sua personalità esplosiva e in pendant con la sua proverbiale eleganza.

L’occasione richiedeva un look speciale e la Bertini non si è di certo tirata indietro. Sapeva bene che sarebbe stata uno dei personaggi più attesi sul red carpet e così, infatti, è stato. La regina di Pressing ha preso parte all’edizione 2023 del Novella 2000 Virgo Tv Award a Villa Renoir, a Legnano, e ha stupito tutti con il suo fascino sconfinato.

Ha indossato un abito lungo, di colore fucsia, caratterizzato da un’ampia scollatura all’americana e da uno spacco che non lasciava spazio all’immaginazione. Semplicemente divina, come sempre del resto. Non ci stupisce affatto, pertanto, che alla serata di gala – in occasione della quale vengono premiati i migliori programmi tv della stagione – lei sia stata la regina assoluta.