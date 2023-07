Valentina Vignali, lo scatto inaspettato arriva dal passato: fan in visibilio

Valentina Vignali ha sorpreso tutti con uno scatto dritto dal passato, mandando i fan in visibilio sui social.

La meravigliosa modella e giocatrice di basket è sempre pronta a sorprendere i suoi fan. Questa volta Valentina Vignali ha lasciato tutti a bocca spalancata con una foto arrivata dal passato: un’immagine a dir poco irresistibile che, sui social, non è di certo passata inosservata, anzi. L’influencer ha fatto scatenare l’entusiasmo dei follower, i quali hanno ovviamente gradito il suo scatto in bikini.

Negli ultimi anni la bella Valentina ha attirato molto l’attenzione degli utenti. La sua notorietà si lega alla sua eccezionale carriera sportiva, nel corso della quale ha raggiunto incredibili risultati. Ma anche al lavoro di modella, che porta avanti da diversi anni con numerosi successi. Dopo essere arrivata in finale al concorso di Miss Italia da giovanissima, infatti, ha posato per diverse riviste prestigiose.

Tra queste figurano Playboy, per cui è stata protagonista di un servizio fotografico senza veli, e GQ Italia. Nel 2012 ha debuttato in televisione, al timone della trasmissione sportiva “Sotto Canestro” e all’interno del cast di “Uomini e Donne” in qualità di corteggiatrice. Successivamente si è fatta conoscere al grande pubblico apparendo in diversi programmi, come “Pomeriggio Cinque” e “Avanti un Altro”.

Valetina Vignali, il “ricordo” manda i social in tilt: costume e posa incantevoli

La partecipazione al “Grande Fratello” l’ha consacrata nel mondo dello spettacolo, che stessa ha sempre affiancato a quello dello sport coltivando entrambe le sue passioni con dedizione. Oggi il suo è un volto molto amato dal pubblico. Questo l’apprezza sia per le sue doti di giocatrice di basket che per il suo incantevole charme. Sui social si è costruita un regno tutto suo, dove si mostra tra impegni di lavoro e vita quotidiana.

Recentemente l’affascinante cestista ha deciso di rispolverare il passato, con la condivisione di una foto che non è di certo sfuggita agli occhi dei fan. Nello scatto è possibile vederla con indosso un meraviglioso costume, mentre è sdraiata in una posa da vera musa. Valentina è più sensuale che mai: i suoi lunghi capelli scuri sono sciolti e il bikini mette perfettamente in risalto le sue fantastiche forme.

La modella – che al momento si trova in vacanza in Sardegna – ha tirato fuori un “ricordo” e su Instagram, inutile dirlo, è piaciuto molto ai fan. Come dare torto a questi ultimi? Valentina ha sfoggiato tutto il suo charme, con un risultato da cardiopalma: ancora una volta è riuscita a mandare in tilt il web.