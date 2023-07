Valentina Vignali, slip e tacchi alti: il colpo basso è servito

Valentina Vignali, questo è stato un vero e proprio colpo basso: in slip e tacchi alti è a dir poco irresistibile.

Giocatrice di basket, oltre che modella e volto della televisione. Valentina Vignali ha fatto breccia nel cuore del pubblico dimostrando non solo di essere un’ottima sportiva, ma anche un’icona di bellezza a tutti gli effetti. Sui social non si smentisce mai: sempre molto attiva, ogni giorno interagisce con i fan condividendo splendidi scatti, come quello recentemente apparso sul suo profilo in cui indossa solo slip e tacchi alti.

Nel 2019 la meravigliosa Valentina Vignali ha preso parte al “Grande Fratello”, affermandosi come una delle concorrenti più amate dagli spettatori. Il suo fascino e la sua simpatia le hanno permesso di guadagnarsi l’affetto di tantissimi fan, che hanno avuto modo di conoscerla durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia. Ma già da prima di essere scelta come coinquilina, ha esordito sul piccolo schermo in qualità di corteggiatrice.

Era il 2012 quando ha preso parte a “Uomini e Donne”, esperienza arrivata in seguito alla partecipazione a Miss Italia. Successivamente, la modella e cestista è diventata la conduttrice di “Sotto Canestro”, trasmissione dedicata al suo sport preferito, e ospite di diversi programmi. Tra questi possiamo menzionare “Lucignolo”, “Pomeriggio Cinque”, “Avanti un Altro” e “Mattino Cinque”.

Valentina Vignali, l’ultimo scatto stende tutti: più sensuale che mai

Come affermato da lei stessa nella sua bio di Instagram, da sempre si divide tra il campo da basket e i tacchi alti. Fin da bambina ha iniziato a muovere i primi passi nello sport, distinguendosi subito per il suo talento. Allo stesso modo, si è lanciata nella carriera di modella portando a casa numerose soddisfazioni. Oggi può vantare una grande popolarità, sia sul piccolo schermo che sul web, dove condivide sempre bellissime immagini.

Quella che vi proponiamo è una delle ultime foto apparse sul suo profilo, seguito da oltre 2 milioni di persone. Lo scatto sembrerebbe provenire da una sfilata: la splendida Valentina indossa solo un paio di slip, abbinati ad una t-shirt a mezze maniche e tacchi alti che le danno un’aria ancora più sensuale. La modella, come si può vedere, sta posando con sicurezza e classe e il risultato è assolutamente da urlo.

Capelli bruni, occhi castani, lineamenti meravigliosi e fisico avvenente e scolpito: come resistere a tanta bellezza? È proprio il suo charme che le ha permesso di farsi strada nel mondo dello spettacolo, insieme alla sua personalità grintosa e la sua dedizione, che non sono certamente sfuggiti agli occhi dei fan. Questi ultimi hanno apprezzato molto lo scatto qui sopra, riempiendolo di like e commenti. Impossibile dare loro torto.