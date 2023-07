Trevisan-Sorribes Tormo è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Martina Trevisan sarà la prima azzurra a scendere in campo nel day dell’edizione 2023 di Wimbledon. La tennista fiorentina ha disputato solamente un match nella stagione sull’erba, venendo subito eliminata dal torneo tedesco di Bad Homburg una settimana fa.

Non c’è stato niente da fare nella sfida con la francese Alize Cornet, che ha chiuso i giochi dopo un’ora e mezzo di gioco, imponendosi con un perentorio 6-4 6-2. Sconfitta che non sorprende affatto, visto che la Trevisan non è propriamente un’erbivora ed ha ottenuto i suoi migliori risultati sulle terra rossa. Eppure quest’anno la 29enne fiorentina non è riuscita ad eccellere neppure sulla superficie amica: è uscita sorprendentemente al primo turno al Roland Garros, dove doveva difende i punti della semifinale giocata l’anno prima. Ha potuto poco contro la rientrante Elina Svitolina, in un primo turno che di insidie ne celava parecchie. La Trevisan non si è confermata neanche a Rabat, dov’era detentrice del titolo, costretta a ritirarsi nel quarto di finale contro l’austriaca Grabher. Di conseguenza è crollata in classifica, passando in poco tempo dalla top 30 all’attuale 64esimo posto.

Wimbledon, per lei, rappresenta una sorta di tabù: non ha mai superato il primo turno. Due eliminazioni subitanee, sia nel 2021 che nel 2022.

Non è mai andata oltre il secondo, invece, la sua prossima avversaria, la spagnola Sara Sorribes Tormo. L’iberica è sotto di ben 20 posizioni rispetto alla Trevisan ma vanta un record migliore sui prati: 21 vittorie e 17 sconfitte. Dopo il Roland Garros si è cimentata esclusivamente nel circuito Challenger, arrendendosi all’azzurra Errani a Valencia. Le due giocatrici si conoscono bene, essendosi affrontate due volte in passato. C’è anche un precedente su erba: a Bad Homburg, nel 2021, la Sorribes Tormo ebbe la meglio 2-1. La spagnola prevalse anche sulla terra rossa di Parma lo scorso settembre (7-5 6-0).

Dove vedere Trevisan-Sorribes Tormo in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno di Wimbledon tra Martina Trevisan e Sara Sorribes Tormo sarà trasmesso lunedì 3 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare come lo scorso anno dedica ben nove canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro non inizierà prima delle 14:00.

Trevisan-Sorribes Tormo: il pronostico

La Trevisan è in fase involutiva ed appare improbabile che possa invertire la tendenza su una superficie sulla quale non ha mai brillato. La Sorribes Tormo farà valere la maggiore esperienza in un match che dovrebbe terminare dopo due set.