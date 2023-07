Osorio-Cocciaretto, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Osorio-Cocciaretto è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

L’obiettivo di Elisabetta Cocciaretto a Church Road è bissare quantomeno il secondo turno raggiunto lo scorso anno. La tennista anconetana, numero uno d’Italia, nella scorsa edizione di Wimbledon riuscì a superare il primo ostacolo grazie al successo ottenuto sulla connazionale Martina Trevisan, che ebbe la peggio in un derby tutto azzurro.

All’epoca la 22enne si era appena affacciata nella top 100: oggi invece è 43esima al mondo, posizione che certifica il suo repentino salto di qualità. L’azzurra ha infatti scalato la classifica molto velocemente, puntando sulla continuità di risultati e facendo bene sia sul cemento che sulla terra rossa. Lo scorso ottobre la marchigiana si è aggiudicata il primo titolo Wta battendo in finale la polacca Linette sul veloce nel torneo messicano di Tampico. Ad aprile è arrivata la prima affermazione sulla terra rossa, sempre in Messico: a San Luis Potosì ebbe la meglio su Sara Errani.

La stagione sul mattone tritato si è conclusa con un dignitosissimo terzo turno al Roland Garros, dove è stata fermata dalla statunitense Pera. Nel primo la Cocciaretto si era presa lo scalpo di una tennista esperta come la ceca Kvitova.

Da Parigi in poi ha giocato una sola partita, debuttando sull’erba a Bad Homburg. La sua avventura tedesca è durata pochissimo. Ha perso subito contro la ceca Siniakova, che successivamente è arrivata in finale ed ha vinto il torneo battendo un’altra azzurra, la Bronzetti. A Wimbledon esordirà contro la colombiana Camila Osorio. Sarà la sudamericana a partire con i favori del pronostico, nonostante la Cocciaretto si sia aggiudicata l’unico precedente andato in scena sul cemento indoor di Tampico. Osorio, infatti, si è ben comportata una settimana fa ad Eastbourne, superando le qualificazioni e raggiungendo il secondo turno, dove è stata rispedita a casa dalla numero 3 al mondo Jessica Pegula.

Dove vedere Osorio-Cocciaretto in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno di Wimbledon tra Camila Osorio e Elisabetta Cocciaretto sarà trasmesso lunedì 3 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare come lo scorso anno dedica nove canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Summer (canale 201) ed il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro non inizierà prima delle 18:45.

Osorio-Cocciaretto: il pronostico

La Cocciaretto non parte favorita ma neanche battuta in partenza contro una giocatrice che come lei conosce poco l’erba. Immaginiamo un più match combattuto e serrato del previsto, da almeno 20 game complessivi.