Tennis, non c’è niente da immaginare | Non serve neanche lo zoom

Tennis, a cosa serve l’immaginazione? Davanti ad uno scatto simile, nemmeno lo zoom è necessario.

La meravigliosa tennista ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi. Dietro a tante attenzioni, spicca sicuramente la sua incredibile bellezza: per i tifosi e gli utenti dei social è stato impossibile non notare il suo charme. Attivissima online, delizia sempre i follower con le sue magnifiche foto. Di recente ha lasciato tutti a bocca aperta con uno scatto a dir poco stupefacente.

L’atleta classe 2000 non si sta facendo strada solo nel mondo dello sport, che l’ha catturata fin da quando era bambina. In questi anni, infatti, si è avvicinata al settore della moda, dimostrando di avere una grande confidenza davanti all’obiettivo. In poco tempo si è affermata come modella facendo breccia nel cuore di tantissimi fan e ottenendo una certa popolarità sul web. Oggi il suo profilo Instagram può vantare quasi 90 mila follower.

E come dare torto a tutti gli user rimasti totalmente stregati dalla sua bellezza? Susanna Giovanardi ha due occhi di ghiaccio in grado di incantare chiunque e dei lineamenti che potremmo definire perfetti. Per non parlare del suo fisico mozzafiato: le sue curve pericolose hanno fatto già perdere la testa a tanti. Grazie al successo riscosso sui social, negli scorsi mesi si è guadagnata il titolo di tennista più bella di sempre.

Tennis, incantevole Susanna Giovanardi: una diva al lago

Il riconoscimento è arrivato in occasione di un’intervista per il settimanale DiPiù, nel corso della quale si è raccontata parlando del suo amore per lo sport e dei suoi ambiziosi piani per il futuro. Mentre si allena con dedizione per entrare nella top 100 delle migliori giocatrici di tennis in tutto il mondo, Giovanardi fa sognare i suoi fan con gli splendidi scatti che posta online.

L’ultima foto apparsa sul suo profilo Instagram è solo una delle tante chicche con cui i seguaci possono rifarsi gli occhi. La tennista ha trascorso una giornata al Lago di Treviso e, ovviamente, non poteva mancare di immortalare tutto con qualche scatto. L’immagine che vi proponiamo è piaciuta particolarmente ai fan e capire per quale motivo non è poi così difficile.

Giovanardi è più raggiante che mai: indossa un abito lungo ed attillato di colore rosa, che le calza veramente a pennello esaltando le sue generose forme. I suoi capelli biondi sono sciolti sulle spalle e vanno ad incorniciare il suo splendido viso. Il look è completato da un paio di sandali e di occhiali scuri, da vera diva.