Tennis, i pronostici sulle finali dei tornei Wta di sabato 1 luglio

Tennis, si giocano le due finali dei tornei Wta di Eastbourne e Bad Homburg. In campo anche la Bronzetti: notizie e pronostici.

Potevano essere due le nostre portacolori nelle finali degli ultimi tornei Wta pre-Wimbledon, Eastbourne e Bad Homburg. Camila Giorgi, tuttavia, si è fermata in semifinale, arrendendosi a Daria Kasatkina. Spetterà dunque a Lucia Bronzetti, giunta alla sua terza finale nel circuito principale, tenere alto il vessillo italiano.

La riminese, originaria di Villa Verucchio, ci proverà in Germania, inseguendo il secondo titolo dopo quello vinto lo scorso maggio sulla terra rossa di Rabat, in Marocco. Sorprendente il percorso dell’azzurra, che prima di Bad Homburg aveva giocato solamente poche partite sull’erba: dopo il Roland Garros, infatti, aveva preferito tornare in Italia e prendere parte al torneo Itf di Roma, su una superficie a lei più congeniale come la terra. In terra tedesca non avrebbe dovuto fare tanta strada ed invece si ritrova a giocare l’ultimo atto, con la prospettiva di arrivare a Wimbledon con un titolo fra le mani. Nel primo turno ha battuto l’austriaca Grabher, sua avversaria anche nella finale di Rabat.

Poi si imposta in tre set sull’egiziana Sherif, non proprio un’erbivora, mentre nei quarti ha prevalso sulla francese Gracheva. La dea bendata non le ha di certo voltato le spalle in semifinale, dove avrebbe dovuto incontrare la numero uno al mondo, Iga Swiatek. Ma la campionessa polacca ha avuto dei problemi gastrointestinali e, con Wimbledon alle porte, ha preferito non rischiare, dando forfait a qualche ora dall’inizio della sfida.

Terza finale per la Bronzetti

Una cavalcata inattesa, insomma. Che, comunque vada, consentirà alla Bronzetti di salire fino alla 47esima posizione nel ranking: non era mai andata oltre la numero 50.

In finale non partirà favorita contro la più esperta Katerina Siniakova, che vuole riscattare una stagione finora molto complicata a causa degli infortuni. Tra Miami e il Roland Garros, infatti, la 27enne ceca non ha potuto disputare neanche una partita, tornando a riassaporare il dolce gusto della vittoria proprio a Bad Homburg. Siniakova ha vinto ben tre titoli in carriera (l’ultimo a Portorose nel settembre 2022) ed in questa settimana ha fatto fuori Cocciaretto, Rodina, Samsonova – una delle grandi favorite – ed infine la Navarro. Il suo gioco si adatta a meraviglia all’erba ed è molto abile sotto rete, essendo un’eccellente giocatrice di doppio. Per la Bronzetti non sarà semplice ribaltare i pronostici.

Contemporaneamente si gioca l’ultimo atto anche ad Eastbourne, dove la giustiziera della Giorgi, Daria Kasatkina, affronterà la statunitense Madison Keys. Due tenniste che si conoscono molto bene: questo sarà il loro undicesimo testa a testa. L’americana se n’è aggiudicata ben otto, perdendo però due degli ultimi tre a Melbourne 2022 e lo scorso aprile sulla terra verde di Charleston. La Keys (39-13 il suo record su erba) non ha ancora perso un set ad Eastbourne ed in semifinale ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la connazionale Gauff. La russa invece era partita come una potenziale outsider ma ha eliminato giocatrici di livello come Pliskova e Garcia: sarebbe un errore sottovalutarla. Keys favorita ma “Dasha” non si arrenderà facilmente. Prevediamo almeno 20 game complessivi.

I pronostici

Siniakova in Bronzetti-Siniakova (2 set)

Keys in Keys-Kasatkina (3 set)