Mondiali femminili, vacanze social prima del via: sfida all’ultimo bikini

Mondiali femminili, vacanze social prima del via: su Instagram è sfida all’ultimo bikini. Ecco quelle che sono in giro prima di ricominciare a sudare

Il calcio non si ferma nemmeno questa estate. Perché come sappiamo benissimo dal prossimo 20 luglio ci sono i Mondiali Femminili, in programma in Australia e Nuova Zelanda. Ci sarà anche l’Italia di Milena Bertolini, che avrà il compito di riscattare il pessimo Europeo inglese, quando le azzurre sono state buttate fuori al girone.

L’Italia giocherà l’ultima amichevole prima di partire il prossimo 1 luglio a Ferrara contro il Marocco. E adesso, per quelle che hanno chiuso la stagione da un poco di settimane, è tempo di vacanze. Le azzurre infatti sono in giro per il Mondo, chi ha optato per la Spagna, come Bonansea, Girelli e Rosucci della Juventus, così come Glionna della Roma, chi invece ha scelto mete lontane, Zanzibar ad esempio, come Valentina Giacinti, sempre della squadra che ha vinto lo scudetto. Insomma, colpi di bikini prima di tornare a sudare.

Mondiali Femminili, tutte in vacanze

E tra quelle che sono in vacanza c’è anche quella che è considerata una delle più belle calciatrici del Mondo, Alisha Lehmann del West Ham che è pronta ad indossare la maglia della Svizzera nella prossima competizione iridata.

Sì, anche lei giocherà il Mondiale e la sua nazionale è stata inserita nel gruppo A, quello in cui ci sono le neozelandesi padrone di casa. Ma non solo come detto prima sono quasi tutte al mare al momento, ed è anche giusto così visto l’impegno ormai alle porte. C’è da dire, infine, che l’Italia, per cercare di preparare al meglio il Mondiale – le partite delle azzurre saranno trasmesse dalla Rai – partirà con largo anticipo rispetto al solito: sì, nei primi giorni di luglio tutte in aereo verso il posto delle partite e c’è da dire anche che qualcuno ha storto il muso, perché dopo un’annata assai faticosa anticipare così tanto non è il massimo. Ma l’obiettivo è quello prefissato, quello che serve per riuscire a dare il meglio. E le azzurre hanno bisogno di stare insieme. Dopo le vacanze, ovviamente….