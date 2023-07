Intrigo Brozovic: “Il rapporto fra Inter e giocatore si è rovinato”

La trattativa con l’Al-Nassr si potrebbe trasformare in un boomerang per l’Inter: ora gli arabi non vogliono più pagare la cifra pattuita e fra nerazzurri e Brozovic potrebbe essersi rovinato per sempre il rapporto.

Dopo aver concordato l’acquisto per 23 milioni e aver offerto a Brozovic 100 milioni in tre anni, l’Al-Nassr ha bloccato la trattativa su pressioni della Saudi League. Per questo i sauditi di Riad hanno chiesto lo sconto ai nerazzurri: vorrebbero pagare Brozovic solo 15 milioni. E intanto il croato ha anche chiesto una buonuscita a Zhang.

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto in diretta ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPlay, per svelare lo stato del rapporto ad oggi conflittuale fra Inter e Brozovic. “O i sauditi trovano le risorse per riaprire questa trattativa, oppure Brozovic non andrà all’Al-Nassr. La Federazione saudita ha bloccato l’affare perché era una spesa troppo importante. L’Inter, dal suo punto di vista, si chiede perché al calciatore si possono dare 100 milioni e al club si chiede uno sconto di 8 milioni”, ha esordito il giornalista.

Fronte Barcellona, invece, sembra tutto fermo: “Non c’è nessuna offerta per Brozovic dal Barcellona. L’Inter aveva aperto al suo addio per 23 milioni di euro. Sotto quella cifra, Brozovic non può muoversi da Milano”.

“Dall’Arabia Saudita hanno bloccato l’operazione per Brozovic all’improvviso“, ha ribadito Biasin. “Ieri gli intermediari si sono fatti prendere la mano. A conti fatti, si sono accorti che era una spesa enorme. Hanno deciso, per questo, di togliere soldi dalla proposta all’Inter e, da quel momento, si sono alzati i toni. Il croato non aveva tutta questa voglia di andare in Arabia Saudita, si è messo di traverso per una buonuscita”.

Rapporto rovinato fra Brozovic e Inter: “Soluzione complicata“

“A Brozovic piace Milano e piace l’Inter e per questo ha rinnovato il contratto l’anno scorso rinunciando a tanti soldi. Sta bene all’Inter“, ha continuato Biasin. “Chiudere questo rapporto in maniera affrettata e improvvisa lo ha destabilizzato. Ora si è messo di traverso. Evidentemente si è rovinato il rapporto fra l’Inter e Brozovic, e ora servirà trovare una soluzione”.

Riguardo alla cessione di Onana, invece, Biasin ha anticipato che c’è in programma un appuntamento tra United e Inter per definire l’acquisto. “L’Inter chiede 50 milioni più bonus. Se arriva questa offerta, si arriva alla conclusione dell’affare, altrimenti bisogna trattare e trovare una quadra. La sensazione è che lo United abbia puntato forte su di lui. E l’Inter ha già adocchiato i sostituiti. Il ballottaggio più probabile è tra Trubin e Mamardashvili”.

“Escluderei Meret“, ha concluso l’intervistato, “De Laurentiis in Italia non vende nulla a meno che non c’è una clausola rescissoria. Perché Meret dovrebbe essere venduto? Non ci credo”.