MLS: i pronostici sulle partite della notte

MLS, nella notte italiana sono in programma 13 partite della più importante lega calcistica a stelle e strisce: notizie e pronostici.

Nella notte italiana tra sabato 1 e domenica 2 luglio ritorna la Major League Soccer con ben tredici partite in programma. Cincinnati continua ad essere al comando della classifica generale, con sette punti in più rispetto ai New England Revolution secondi.

La postseason è ormai praticamente ipotecata per il club dell’Ohio: in un interessantissimo scontro al vertice proprio contro New England sarà interessante capire se la capolista ha digerito la brutta sconfitta – solamente la seconda stagionale – rimediata una settimana fa con il DC United di Wayne Rooney, che con un pesante 3-0 ha interrotto la striscia positiva di Cincinnati che durava dallo scorso aprile. In casa però la squadra di Pat Noonan finora è stata un rullo, vincendone 10 su 10: record destinato a restare immacolato. Dovrebbe far valere il fattore casalingo anche il Montreal, che nel suo stadio ha collezionato sette vittorie in otto partite: il New York City è avvisato. Continua invece ad essere disastroso il rendimento dell’Inter Miami, la prossima squadra di Leo Messi. Il sette volte Pallone d’oro non arriverà prima del 21 luglio in Florida, dove troverà il suo vecchio tecnico ai tempi del Barcellona, il “Tata” Martino, arruolato proprio su indicazione della Pulce.

Per il club di Miami, tuttavia, è un periodo nerissimo: le sconfitte consecutive in campionato sono diventate sette ed anche l’Austin riuscirà verosimilmente a portare via punti da Fort Lauderdale. Rischia di nuovo di mancare l’accesso ai playoff il Toronto di Insigne e Bernardeschi, che viene da due sconfitte di fila: i canadesi faranno fatica a tenere a bada l’ottimo Real Salt Lake, imbattuto nelle ultime cinque giornate, squadra assai prolifica.

Le previsioni sulle altre partite

Lo Sporting Kansas City non è riuscito a vincere nessuna delle ultime tre partite, ottenendo un solo punto su nove. La formazione allenata da Peter Vermes continua a deludere le aspettative nonostante una rosa di tutto rispetto, costruita per arrivare almeno ai playoff.

Kansas City potrebbe però riassaporare la gioia della vittoria nel match casalingo contro i Vancouver Whitecaps, che pur attraversando un momento positivo, in trasferta hanno spesso lasciato a desiderare, vincendo una sola partita su otto. Chi invece va fortissimo tra le mura amiche è il Nashville, quinta squadra della Mls per rendimento interno: in Tennessee hanno voglia di tornare a sorridere dopo due sconfitte in trasferta e il DC United, reduce dal roboante successo contro Cincinnati, dovrà in qualche modo tenerne conto. Previsto grande equilibrio infine in Minnesota-Portland e San Jose Earthquakes-Los Angeles Galaxy, due match che dovrebbero regalare almeno tre gol complessivi. Almeno uno parte parte tra Columbus Crew e New York Red Bulls e Dallas e Los Angeles Fc.

MLS, possibili vincenti

Montreal o pareggio (in Montreal-NY City, ore 01:30)

Cincinnati (in Cincinnati-New England Revolution, ore 01:30)

Austin o pareggio (in Inter Miami-Austin, ore 01:30)

Real Salt Lake o pareggio (in Toronto-Real Salt Lake, ore 01:30)

Sporting Kansas City (in Sp. Kansas City-Vancouver Whitecaps, ore 02:30)

Nashville (in Nashville-DC United, ore 02:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

Columbus Crew-NY Red Bulls, ore 01:30

Toronto-Real Salt Lake, ore 01:30

Dallas-Los Angeles FC, ore 02:30

MLS, le partite da almeno tre gol complessivi

Orlando City-Chicago Fire, ore 01:30

Minnesota-Portland Timbers, ore 02:30

San Jose Earthquakes-Los Angeles Galaxy, ore 04:30