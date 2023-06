MLS: i pronostici sulle partite della notte

MLS, non si ferma la lega calcistica statunitense più importante ed è pronta a regalare nuove emozioni: notizie e pronostici.

Tutti all’inseguimento di Cincinnati, al comando da settimane della classifica generale. La capolista della MLS nella notte riscende in campo dopo soli due giorni dalla roboante vittoria (3-0) contro il Toronto di Insigne e Bernardeschi ed in casa del DC United punta ad ampliare il divario nei confronti delle concorrenti.

Il club della capitale statunitense viene da due sconfitte di fila e davanti al proprio pubblico ha vinto solo tre volte in nove partite: si fatica, francamente, a capire il motivo per cui i bookmaker lo considerino favorito contro quella che finora è la schiacciasassi della regular season. Dovrebbero invece ottenere la terza vittoria casalinga consecutiva sono i New England Revolution, che ospitano un Toronto in difficoltà, incapace di portare a casa un successo ormai da ben quattro giornate. I padroni di casa sono reduci da due vittorie importanti, in cui hanno segnato sei gol complessivi: sono molto alte le possibilità di ripetersi anche contro i canadesi. Sognano il colpaccio pure i Columbus Crew, che in casa vantano un ruolino impeccabile: Nashville ha più qualità ma non sarà affatto semplice uscire con punti in tasca dalla città dell’Ohio. L’Inter Miami attende con ansia l’arrivo degli svincolati Leo Messi e Sergi Busquets, ma per il momento continua a faticare: Philadelphia potrebbe approfittare del pessimo stato di forma della squadra della Florida.

Le previsioni sulle altre partite

Occhi puntati, poi, sul derby texano tra Austin e Houston: i primi due incontri stagionali se li sono aggiudicati i Dynamo ma fuori casa le cose potrebbero cambiare.

Sono determinati a dare continuità alla loro striscia di imbattibilità casalinga i San Jose Earthquakes, impegnati contro il Saint Louis City. La formazione della California vuole vendicare la pesante sconfitta di marzo: missione non impossibile visto che gli ospiti non attraversano un gran momento. Per chi invece va a caccia di match prolifici può guardare Sporting Kansas City-Chicago Fire, Seattle-Orlando e Charlotte-Montreal. Previsti almeno tre reti complessive nella sfida tra il Los Angeles FC di Chiellini e i Vancouver Whitecaps.

MLS, possibili vincenti

Cincinnati (in DC United-Cincinnati, ore 01:30)

New England Revolution o pareggio (in New England-Toronto FC, ore 01:30)

Columbus Crew (in Columbus Crew-Nashville, ore 01:30)

Philadelphia Union (in Philadelphia-Inter Miami, ore 01:30)

Austin o pareggio (in Austin-Houston Dynamo, ore 03:30)

San Jose Earthquakes (in San Jose-Saint Louis City, ore 04:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

Columbus Crew-Nashville, ore 01:30

Sporting Kansas City-Chicago Fire, ore 02:30

Seattle Sounders-Orlando City, ore 04:30

MLS, le partite da almeno tre gol complessivi

New England Revolution-Toronto FC, ore 01:30

Charlotte-Montreal, ore 01:30

Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps, ore 04:30