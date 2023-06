Camila Giorgi supera il limite: la doppia prospettiva incanta il web

Camila Giorgi, la doppia prospettiva ha mandato i follower in confusione: impossibile scegliere tra l’una e l’altra.

Da che punto guardi il mondo tutto dipende, cantavano qualche decennio fa gli Jarabe de Palo. Ed è vero. Dipende tutto dalla prospettiva, dall’approccio, dal modo in cui ci relazioniamo con ciò che guardiamo. A meno che, s’intende, non si parli di qualcosa di assolutamente oggettivo, come la bellezza di Camila Giorgi.

Nel suo caso non dipende dalla prospettiva. Da qualunque angolazione la si guardi, su qualunque parte del suo corpo si posi lo sguardo, il risultato non cambia mai, come quando invertiamo l’ordine degli addendi. Ecco perché non c’è alcuna differenza tra i due scatti che la tennista di Macerata ha postato nelle scorse ore. Sono entrambi, questo è poco ma sicuro, sensualissimi, benché enfatizzino ciascuna un diverso lato della “medaglia”. Sarebbe impossibile, quindi, scegliere quale tra i due sia più meritevole di attenzione e di apprezzamento da parte degli utenti. Sia il primo che il secondo sono, infatti, assolutamente irresistibili.

Della prima di queste due foto ad altissima temperatura vi abbiamo già parlato qui, quando non abbiamo potuto fare a meno di invitarvi ad ammirare la perfezione di Camila. Indossava un abitino a fiori, tipicamente estivo, che lasciava nuda la sua schiena meravigliosa e muscolosa. La bretellina era scivolata giù, il che contribuiva a rendere ancor più bollente questa immagine che aveva già di per sé, per ovvi motivi, seminato il “panico” sui social network.

Camila Giorgi, fronte o retro non cambia: con quell’abito è semplicemente meravigliosa

Il secondo scatto di questa sensualissimo coppia di foto non è certo da meno. Se nel primo avevamo potuto ammirarne il retro, questo si focalizza invece sul fronte. Ecco perché abbiamo parlato di prospettive e sottolineato che, da qualunque angolazione la si guardi, Camila Giorgi resta sempre e comunque una donna dalla bellezza magnetica.

La tennista marchigiana indossa sempre lo stesso abitino, che nella parte davanti ci riserva però qualche sorpresa in meno rispetto a quella posteriore. Particolarmente accattivante è il bordino in pizzo, un dettaglio molto sexy che rende iper femminile questo vestito a fiori che tanto scalpore ha destato su Instagram e dintorni.

I boccoli biondi e la palese consapevolezza delle proprie doti estetiche contribuiscono a fare di questa foto un “cimelio” dal valore incommensurabile. Chissà quanti cuori avrà infranto, postandola, e chissà quante e quali fantasie avrà ovviamente stuzzicato.