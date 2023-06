Qualificazioni Wimbledon, sogno main draw intatto per quattro azzurri: pronostici

Qualificazioni Wimbledon, sono arrivati in quattro al turno decisivo. In caso di vittoria sarà tabellone principale: pronostici.

Terza ed ultima giornata di qualificazioni sui campi in erba di Roehampton. Wimbledon è ormai alle porte: domani l’appuntamento con il sorteggio, da lunedì invece inizia ufficialmente il terzo Slam della stagione tennistica. Sono quattro gli azzurri che hanno superato i primi due turni e che adesso sognano di aggiudicarsi anche quello decisivo, facendo il loro ingresso nell’ambito main draw dei Championships 2023.

Quest’anno, poi, il montepremi è ancora più ricco: chi perde all’esordio intascherà in ogni caso ben 55mila sterline. Una cifra non banale per chi durante l’anno frequenta quasi esclusivamente i tornei Challenger o i Futures. Per Matteo Arnaldi, fresco di ingresso della top 100, potrebbe essere un’occasione per scalare ancora la classifica, che adesso lo vede occupare la posizione numero 78. Il tennista ligure, che tra le giovani leve azzurre è sicuramente quello più in ascesa, non ce l’ha fatta per un pelo a qualificarsi direttamente e deve affrontare le forche caudine delle qualificazioni per accedere per la prima volta in carriera al tabellone principale di Wimbledon. Testa di serie numero uno, finora si è comportato egregiamente anche sull’erba. Nel primo turno ha sconfitto, contro pronostico, il classe 2005 Shang, che a differenza sua aveva già disputato diverse partite sui prati.

Gli sono bastati invece due set per avere la meglio su Federico Gaio nel derby azzurro (7-6 6-4). Ora il match decisivo – che, ricordiamolo, si giocherà al meglio dei cinque set – contro il portoghese Frederico Ferreira Silva. Arnaldi è favorito ma la sensazione è che non sarà una passeggiata contro il giocatore lusitano: i precedenti sono in parità (1-1).

Qualificazioni Wimbledon, Gigante e Bellucci non sono favoriti

Una vera e propria impresa quella del romano Matteo Gigante, numero 254 al mondo. Nei primi due turni il classe 2002 si è sbarazzato del britannico Wendelken e del canadese Diallo, quest’ultimo davanti a lui nel ranking di oltre 100 posizioni.