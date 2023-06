Qualificazioni Wimbledon, nel secondo turno la prima testa di serie Arnaldi sarà impegnata contro il connazionale Gaio: notizie e pronostici.

Erano sedici, ma sono rimasti solamente in sei a sognare un posto nel tabellone principale di Wimbledon. Sarebbe potuta andare certamente meglio ma l’erba, si sa, è una superficie sulla quale – tranne qualche eccezione, Matteo Berrettini in primis – gli italiani non hanno mai brillato. Vuoi perché la stagione sui prati è troppo corta, vuoi perché in Italia i campi verdi sono decisamente più rari rispetto, ad esempio, a quelli in terra rossa.

Ce l’ha fatta ad approdare al secondo turno Matteo Arnaldi, testa di serie numero 1 nelle qualificazioni al main draw dell’attesissimo terzo Slam stagionale che sono in programma in questi giorni. Il tennista ligure, che per un soffio non è riuscito a qualificarsi direttamente al Major londinese, non era stato affatto fortunato nel sorteggio, venendo accoppiato al cinese Shang, un interessante classe 2005 che a differenza sua aveva già disputato qualche match su erba. Dopo aver perso il primo set, Arnaldi ha tenuto botta, completando una non semplice rimonta dopo oltre due ore di gioco. Nel secondo turno lo attende un compito più agevole. Affronterà un altro italiano, Federico Gaio. Che lunedì scorso si è imposto contro ogni pronostico sul britannico Cox, anche in questo caso al termine di una rimonta. Arnaldi, numero 78 al mondo, è favorito anche se l’esperto faentino non si arrenderà facilmente.

Qualificazioni Wimbledon, Nardi a caccia dell’impresa

Quasi contemporaneamente scenderà in campo l’altro giovane talento del tennis italiano, il pesarese Luca Nardi. Il classe 2003 ha dovuto faticare per piegare la resistenza dello slovacco Kovalik, battuto dopo tre set con il punteggio di 6-2 4-6 6-4.

Nardi ora è chiamato all’impresa, visto che dall’altra parte del campo troverà il giapponese Taro Daniel, numero 105 al mondo e con un bagaglio d’esperienza importante anche nel circuito principale. Improbabile che il giocatore marchigiano riesca a sovvertire i pronostici. Dovrebbe interrompersi anche il percorso di Matteo Gigante, che parte sfavorito contro il canadese Diallo, mentre Giulio Zeppieri, dopo l’ottima prestazione contro il francese Cazaux, sembra avere qualche chance contro un altro transalpino, l’ex numero 10 al mondo Pouille. Vittoria alla portata infine per il numero 160 al mondo, Mattia Bellucci, favorito contro il belga Raphael Collignon, mai affrontato prima.