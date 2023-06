Svizzera-Francia, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Svizzera-Francia è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 e si gioca mercoledì alle 20:45: formazioni, pronostici.

In cima alla classifica del gruppo D, quando mancano 90 minuti alla fine della fase a gironi, c’è la Francia. Tutto secondo pronostico: alla corazzata di Sylvain Ripoll – che potrebbe essere l’unica, insieme all’Inghilterra – a chiudere a punteggio pieno, basta un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale come prima ed evitare di scontrarsi con la Spagna.

Les Bleuets addirittura avanzerebbero alla fase successiva anche con una sconfitta, a patto però che nell’altro match la Norvegia fermi l’Italia. La situazione diventerebbe incandescente se invece, in caso di vittoria degli azzurri e di sconfitta dei francesi con la Svizzera, le tre selezioni si ritrovassero tutte a quota 6 punti. La discriminante, a quel punto, sarebbe la differenza reti negli scontri diretti: se la parità dovesse persistere – situazione che si verrebbe a determinare con un successo di misura da parte degli elvetici – allora si andrebbero a guardare i gol realizzati negli scontri diretti. Ed in caso di vittoria da parte della Svizzera dal 3-2 in su – purché maturi sempre con un solo gol di scarto – l’Italia sarebbe automaticamente fuori, anche se dovesse travolgere la Norvegia. Rischio “biscotto” difficile ma comunque possibile per gli azzurri. Restiamo convinti, tuttavia, che la Francia farà di tutto per evitare di affrontare subito una selezione fortissima come la Spagna, che ha vinto agevolmente il proprio girone arrivando davanti all’Ucraina.

La Francia continua a non impressionare

C’è da dire in ogni caso che finora i transalpini non hanno particolarmente entusiasmato: lo scontro diretto con l’Italia è stato condizionato da evidenti errori arbitrali, con gli azzurrini di Paolo Nicolato che avrebbero meritato quantomeno il pareggio nel finale di gara.

Non una prestazione memorabile neppure quella con la Norvegia, battuta “solo” 1-0 grazie ad un gol dell’attaccante del Crystal Palace Olise. La Svizzera invece ha dimostrato di essere una selezione con del potenziale interessante: dopo aver sconfitto in rimonta la Norvegia (1-2) ha sfiorato un’impresa che avrebbe avuto del clamoroso contro l’Italia. In svantaggio di tre gol nel primo tempo, Amdouni e compagni nella ripresa hanno realizzato due reti nel giro di pochi minuti, mettendo paura alla nazionale di Nicolato.

Come vedere Svizzera-Francia in diretta tv e streaming

Svizzera-Francia è in programma mercoledì alle 20:45 allo stadio “Constantin Radulescu” di Cluj-Napoca, in Romania. Il match in Italia non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. I diritti televisivi della manifestazione continentale sono in possesso della Rai, ma l’emittente ha deciso di dare priorità ad altri incontri che si giocano in contemporanea.

Il pronostico

La sensazione è che di reti se ne vedranno in abbondanza nel match tra Svizzera e Francia. Gli elvetici, infatti, non hanno nulla da perdere e nelle prime due gare hanno dimostrato di trovare la via del gol con una certa facilità, segnandone due sia contro la Norvegia che contro l’Italia. Ci sono buone possibilità, insomma, di assistere ad una partita movimentata.

Le formazioni ufficiali di Svizzera-Francia

SVIZZERA U21 (4-5-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Rieder, Jashari, Ndoye; Amdouni.

FRANCIA U21 (4-2-3-1): Chevalier; Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou; Koné, Caqueret; Barcola, Le Fée, Gouiri; Kalimuendo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2