Gratta e Vinci, incredibile ma vero: centra 2 vincite milionarie in sei mesi

Gratta e Vinci, incredibile ma vero: centra 2 vincite milionarie in soli sei mesi. Quando la fortuna decide di baciarti in maniera clamorosa

La fortuna è cieca, dicono. Ma in questo caso, secondo il nostro modestissimo avviso che ovviamente conta pochissimo, ci vede benissimo. Perché già vincere una volta 820mila dollari con un Gratta e Vinci è un qualcosa che difficilmente succede, immaginate di riuscirci nello spazio di soli sei mesi. Sì, è andata proprio così.

L’uomo in questione si chiama Scottie Grant, 58enne, grande appassionato di grattini della Florida. Una passione che, lo scorso 14 dicembre con un Gratta e Vinci che si chiama The Cash 500, ha vinto un milione di dollari. Così come succede in molti paesi ha avuto la possibilità di decidere se incassare immediatamente la vincita – lasciando un bel gruzzoletto allo Stato – oppure prenderla nel corso di 20 anni pagata in maniera annuale. Ha optato per la prima opzione decidendo di incassare 820mila dollari, come spiegato prima. Ma non è finita qui ovviamente, perché è successo quello che nessuno pensava e che nemmeno lui, immaginava, di fare nel corso della propria vita.

Gratta e Vinci, un altro colpo milionario

Il primo colpo lo ha piazzato il 14 dicembre e dopo pochi giorni ha incassato. Ma negli uffici che gestiscono le lotterie da quelle parti nessuno si aspettava che Scottie si presentasse di nuovo alla porta con un altro Gratta e Vinci milionario.

Eppure è successo, centrando lo stesso jackpot, qualche giorno fa: il 23 giugno. Nel momento in cui gli hanno aperto ha detto: “Sono tornato” – così come riporta assopoker e forse qualcuno, lì per lì, pensava che l’uomo avesse avuto dei problemi con la riscossione della prima somma. E invece no, niente di tutto questo, ma si è presentato a quanto pare per riprendersi nuovamente 820mila dollari. Sì, pure in questo caso ha deciso di optare sull’incasso immediato della somma anche se forse, visto quello che era successo pochissimo tempo fa avrebbe potuto decidere di aspettare. Chissà noi al suo posto che cosa avremmo fatto. Peccato che queste gioie arrivano solamente nei sogni…