Gratta e Vinci, scoperto il colpo da 100mila euro: una mossa da imitare

Gratta e Vinci, scoperto il colpo da 100mila euro. Ecco qual è la mossa che tutti dovrebbero fare quando ci si trova davanti ad una cifra del genere

La mossa da fare è probabilmente questa, la migliore senza dubbio. Vale a dire riuscire a vincere una bella cifra e scomparire nel nulla. O meglio, non dire niente a nessuno. Perché si sa, poi anche i nemici possono diventare amici e quindi potrebbe succedere che ci sia un riavvicinamento poco voluto.

E questa mossa l’ha fatta un fortunato calabrese, che nello scorso mese di maggio con un Gratta e Vinci dal costo di 10 euro – Oro 24 carati – è riuscito a piazzare una vincita clamorosa, una di quelle che la vita non la cambiano ma che sicuramente l’aiutano e che ti permettono di toglierti qualche sfizio. Così è successo, visto che è riuscito a grattare la bellezza di 100mila euro, così come riportato da Cosenza Channel – non dicendo niente a nessuno, nemmeno a chi quel biglietto glielo ha venduto. E il portale di informazione calabrese in tutto questo è andato ad intervistare proprio l’imprenditore che ha staccato quel biglietto, che nel momento in cui ha visto la mail che spiegava che sono stati riscossi quei soldi dopo una vincita proprio nel suo locale, è caduto dalle nuvole.

Gratta e Vinci, il colpo scoperto in questo modo

Ed è stato proprio in questo modo, con l’annuncio via mail, che è stato scoperto il colpo piazzato alla tabaccheria Tucci di Roges di Rende. Nessun biglietto in bella mostra, niente di così particolare fino a poche ore fa, quando poi si è fatta un poco di festa sperando anche in qualche regalo anche se difficilmente potrà arrivare al momento.

Manuel Tucci, l’impresario proprietario dell’attività commerciale, non ne sapeva nulla. “A questo punto mi auguro soltanto che i soldi siano finiti nelle mani di qualcuno che ne aveva veramente un gran bisogno” ha sottolineato. Ed è quello che onestamente si augurano tutti, perché come detto una vincita del genere un poco di cose le mette sicuramente a posto.