I pronostici di martedì 27 giugno: Europei U21, Veikkausliiga

I pronostici di martedì 27 giugno: inizia la terza e ultima giornata dei gironi degli Europei U21, in campo anche la Veikkausliiga.

Inizia oggi la terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21: stasera si conosceranno i nomi di altre due squadre qualificate ai quarti di finale, quelle del girone A. Nel girone B è infatti tutto già deciso: Spagna e Ucraina – che hanno già ottenuto il pass – si sfideranno per il primo posto del girone, mentre Croazia e Romania proveranno a evitare l’umiliazione dell’ultimo posto.

Passaggio del turno in palio invece in Olanda-Georgia e Portogallo-Belgio. L’Olanda dovrà essere meno sprecona in zona gol per battere la sorpresa di questo torneo, mentre in Portogallo-Belgio il pareggio sarebbe probabilmente inutile per entrambe le formazioni e c’è dunque da aspettarsi una sfida movimentata e con gol soprattutto nel secondo tempo.

Pronostici altre partite

A proposito di gol, occhio ai possibili over del campionato finlandese: principali indiziate sono Haka-HJK Helsinki e KuPS Kuopio-IFK Mariehamn.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Tempo con più gol: secondo tempo in Portogallo-Belgio, Europei U21, ore 18:00

Vincenti

• Portogallo (in Portogallo-Belgio, Europei U21, ore 18:00)

• Olanda (in Olanda-Georgia, Europei U21, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Haka-HJK Helsinki, Veikkausliiga, ore 17:00

• KuPS Kuopio-IFK Mariehamn, Veikkausliiga, ore 17:00

• Spagna-Ucraina, Europei U21, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Croazia-Romania, Europei U21, ore 20:45

• Spagna-Ucraina, Europei U21, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Croazia-Romania, Europei U21, ore 20:45)