Giorgi-Potapova, Wta Eastbourne: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Giorgi-Potapova è un match valido per il primo turno del torneo Wta 500 di Eastbourne: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Due sconfitte e una vittoria. Questo, finora, il magro bottino di Camila Giorgi nella stagione su Erba. La tennista maceratese, che solitamente è sempre stata a suo agio sui prati, non è riuscita a combinare granché tra Nottingham ed Eastbourne, venendo eliminata rispettivamente al secondo e al primo turno. Risultati ad ogni modo in linea con un’annata avara di soddisfazioni, se escludiamo il titolo conquistato a Merida lo scorso febbraio.

A Nottingham, dopo la comoda vittoria ottenuta ai danni dell’americana Brengle, la Giorgi si è arresa ad un’altra giocatrice a stelle e strisce, la figlia d’arte Mandlik, al termine di un match in cui a fare principalmente notizia sono stati i 20 doppi falli dell’azzurra. Non è andata affatto meglio a Birmingham, dove la marchigiana ha alzato bandiera bianca al terzo set (7-6 4-6 7-6, dopo tre ore e un quarto di gioco) contro la 43enne Venus Williams. La Giorgi non ha approfittato degli acciacchi della cinque volte campionessa di Wimbledon, che aveva peraltro pochissime partite nelle gambe. Eastbourne, adesso, diventa una tappa fondamentale: nella cittadina del sud dell’Inghilterra la numero uno d’Italia deve difendere i punti della semifinale raggiunta lo scorso anno.

Giorgi per difendere la semifinale dello scorso anno

A causa dello sfalsamento del calendario in realtà li ha già persi: ecco spiegato il motivo per cui ieri si ritrovata con 19 posizioni in meno, uscendo di nuovo dalle prime 60 al mondo.

Nell’ultimo dei tornei di preparazione a Wimbledon la attende un esordio complicato, contro la numero 21 al mondo Anastasia Potapova. La russa è reduce dalla semifinale di Birmingham, persa contro la futura campionessa, la lettone Ostapenko. Non poteva tuttavia chiedere di meglio, visto che era il suo primo torneo sulla superficie verde. C’è un precedente tra le due giocatrici, che si sono affrontate nel gennaio 2022 agli Australian Open: in quell’occasione non ci fu storia, con la Giorgi che lasciò alla russa solo quattro set.

Dove vedere Giorgi-Potapova in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno del torneo Wta 500 di Eastbourne tra Camila Giorgi e Anastasia Potapova sarà trasmesso martedì 27 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere alla sfida Giorgi-Potapova anche in streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 13:15.

Giorgi-Potapova: il pronostico

Nelle prime uscite su erba la Giorgi, come le capita spesso, è andata a sprazzi, alternando cose buone ad altre estremamente negative. Contro la Potapova, che arriva ad Eastbourne con rinnovate certezze grazie alla semifinale raggiunta a Birmingham, dovrà innanzitutto limitare il numero dei falli per avere qualche chance. Si profila un match equilibrato, da più di 20 game complessivi. Ma stavolta è la russa ad essere leggermente favorita.