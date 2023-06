Superenalotto, estrazioni speciali: il giorno in cui conviene giocare

Superenalotto, estrazioni speciali: ecco il giorno in cui conviene giocare per non dimenticarsi nulla. Occhio se giocate sempre gli stessi numeri

Ve lo abbiamo detto con largo anticipo, quindi poi, nel caso, ma noi speriamo di no, non ve la potete prendere davvero con nessuno. Ma siamo qui a ribadirlo, qualora vi fosse sfuggito nel corso di questi giorni.

Dal prossimo 7 luglio e fino al 29 dicembre, quindi per tutta la durata dell’anno, il Superenalotto si arricchisce di un’altra estrazione, così come da decreto ministeriale, per andare incontro a quelle che sono le esigenze dell’Emilia Romagna: infatti gli introiti che arriveranno dal concorso, verranno girati per aiutare la popolazione emiliana che fino a poco tempo fa se l’è vista davvero brutta. Quindi, dalle consuete tre estrazioni settimanali si passerà a quattro. Tutte il venerdì. Quindi il fine settimana sarà davvero lungo per tutti i giocatori che di solito buttano qualche euro in questa lotteria che, se centrata, davvero cambia la vita visti i premi ultramilionari che mette in palio.

Superenalotto, ecco le estrazioni speciali

Sul sito del Superenalotto si legge questo: “I ricavi dell’erario generati saranno, infatti, destinati a realizzare interventi emergenziali presso i territori colpiti, come previsto dal “Decreto Alluvione” approvato dal Governo”. Questo per quanto riguarda ovviamente solo ed esclusivamente l’estrazione del venerdì, tutte le altre, almeno sotto questo aspetto, rimarranno invariate.

Ma quando conviene giocare per non rischiare davvero nulla e non rimanere col dubbio di aver partecipato o meno? Niente di più semplice, Superenalotto infatti ha già dato la possibilità attraverso la propria applicazione di giocare in abbonamento per quindici concorsi consecutivi che, a conti fatti, sono più di due settimane. Quindi, se siete soliti giocare sempre gli stessi numeri e non volete avere nessun problema nell’immediato, vi conviene davvero fare in questo modo senza rischiare nulla. E poi onestamente c’è anche il supporto all’Emilia Romagna che verrà donato per intero, quindi oltre al gioco c’è anche una questione benefica che deve essere per forza presa in considerazione.