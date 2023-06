Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di lunedì 26 giugno

Tennis, iniziano gli ultimi quattro tornei di preparazione a Wimbledon a sette giorni dall’inizio dello Slam londinese: pronostici.

Manca solamente una settimana a Wimbledon, terzo Slam della stagione tennistica. Mentre nella capitale inglese si parte con i primi turni di qualificazioni, oggi cominciano gli ultimi quattro tornei di preparazione ai Championships: Eastbourne, Maiorca e Bad Homburg.

Il più prestigioso è sicuramente quello che va in scena nel sud dell’Inghilterra, dove domani esordirà Lorenzo Sonego, reduce dalla sconfitta nei quarti di finale di Halle nel derby italiano con Jannik Sinner. Ad Eastbourne si rivedrà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, in campo dopo tre settimane dallo storico quarto di finale al Roland Garros giocato contro Alexander Zverev, finora il punto più altro della sua carriera e che gli ha permesso di arrivare alle soglie della top 30. Per un terraiolo puro come Etcheverry però non sarà facile ottenere gli stessi risultati su erba: potrebbe soccombere subito contro l’americano JJ Wolf, decisamente più a suo agio sulle superfici veloci. Un possibile outsider è Ryan Peniston, specialista britannico che già lo scorso anno fece molto nella stagione verde. Al Queen’s ha eliminato il francese Humbert e tenuto testa al top 10 Rune. Lo svizzero Marc-Andre Husler, in calo ormai da mesi, non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile. Potrebbe invece rivelarsi una sfida più combattuta del previsto quella tra il cinese Yibing Wu, che a Stoccarda due settimana fa eliminò nientemeno che Nick Kyrgios, e il serbo Miomir Kecmanovic: per il nativo di Belgrado, in crisi, non sarà una passeggiata.

A Bad Homburg in campo Bronzetti e Cocciaretto

Nel circuito Atp si gioca anche sull’erba di Maiorca, dove l’incontro più interessante è quello tra Jason Thompson, finalista a ‘s-Hertogenbosch, e il veterano Richard Gasquet. Entrambi se la cavano egregiamente su erba: non è da escludere che si arrivi al terzo set.

Nell’isola delle Baleari dovrebbe superare il turno Yannick Hanfmann, nonostante non abbia mai brillato sui prati nella sua carriera. Tuttavia, il tedesco affronta uno specialista della terra rossa come l’argentino Pedro Cachin, che pur di evitare l’erba in queste settimane ha preferito cimentarsi nel circuito Challenger, arrivando in semifinale a Perugia.

Nel circuito Wta sono due le tenniste azzurre impegnate oggi nel torneo di Bad Homburg. Lucia Bronzetti, malgrado la scarsa esperienza su erba, ha buone possibilità di superare il turno contro l’austriaca Julia Grabher, già battuta lo scorso maggio nella finale di Rabat, sulla terra rossa. Compito meno agevole invece per Elisabetta Cocciaretto, che dovrà vedersela con la ceca Siniakova, sempre ostica sul veloce nonostante sia reduce da un infortunio. Grande equilibrio tra l’egiziana Mayar Sherif e la tedesca Anna-Lena Friedsam, con quest’ultima leggermente favorita per via della maggiore adattabilità sulla superficie. Potrebbe incontrare qualche difficoltà la numero uno al mondo Iga Swiatek. Per la campionessa polacca è la prima uscita dopo il trionfo al Roland Garros e la veterana Tatjana Maria è un osso duro, specie al primo turno. In Germania torna immediatamente in campo anche Donna Vekic, ieri sconfitta nella finale di Berlino da Petra Kvitova: la stanchezza si farà sentire e la statunitense Navarro potrebbe approfittarne.

Ad Eastbourne lo scorso più interessante è quello tra Karolina Pliskova ed Elise Mertens. Puntiamo sulla ceca, che ha un disperato bisogno di tornare a vincere dopo quattro sconfitte di fila. Match potenzialmente combattuto anche quello tra Kasatkina e Kalinina.