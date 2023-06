I pronostici di sabato 24 giugno: Europei U21, Eliteserien, MLS

I pronostici di sabato 24 giugno: inizia la seconda giornata dei gironi degli Europei U21, in campo anche Eliteserien, MLS e altri tornei.

Ripartono gli Europei Under 21 con le partite della seconda giornata, in campo i girone A e B. Il Belgio del milanista De Ketelaere dopo il pareggio all’esordio deve battere la sorprendente Georgia per puntare alla qualificazione: missione alla portata, mentre il Portogallo cercherà di rifarsi con l’Olanda in una partita potenzialmente da gol.

L’Ucraina può mettere al sicuro il passaggio del turno battendo la Romania, che ha deluso nella partita persa contro la Spagna pronta a chiudere i conti battendo la Croazia.

Pronostici altre partite

Si giocano anche partite dell’Eliteserien norvegese e della MLS americana, campionato in cui si registrano alte percentuali di gol segnati. Occhio in particolare questo sabato a ew England Revolution-Toronto, Los Angeles-Vancouver Whitecaps e Viking-Brann.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Ucraina vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Romania-Ucraina, Europei U21, ore 18:00

Vincenti

• Belgio (in Georgia-Belgio, Europei U21, ore 18:00)

• Spagna (in Spagna-Croazia, Europei U21, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Sanfrecce Hiroshima-Yokohama F-Marinos, J-League Giappone, ore 12:00

• Ranheim-Mjondalen, Obos-Ligaen, ore 15:00

• New England Revolution-Toronto, MLS, ore 01:30

• Los Angeles-Vancouver Whitecaps, MLS, ore 04:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Viking-Brann, Eliteserien, ore 18:00

• Portogallo-Olanda, Europei U21, ore 18:00

Il “clamoroso”

New England Revolution vincente e almeno un gol per squadra (in New England Revolution-Toronto, MLS, ore 01:30)