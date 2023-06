Spagna-Croazia è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, formazioni e pronostici.

La Spagna non ha deluso le aspettative nell’esordio con la Romania agli Europei Under 21 spazzando letteralmente via i padroni di casa con un roboante 3-0.

Un risultato che, per quanto fatto vedere dagli uomini di Santi Denia, poteva essere più ampio se una Rojita in grande spolvero avesse concretizzato tutte le occasioni da gol costruite nell’arco dei novanta minuti: è stato praticamente un tiro al bersaglio verso la porta difesa dal portiere rumeno Popa, anche se solo cinque tiri su 24 totali sono finiti nello specchio. Una prova di forza quella degli iberici, dopo la prima giornata probabilmente la selezione più convincente tra quelle che si candidano a vincere il titolo, insieme all’Inghilterra (che si è imposta con un comodo 2-0 sulla Repubblica Ceca): il Portogallo campione in carica è stato invece sorpreso dalla Georgia; la Germania non è andata oltre un pareggio con Israele; la Francia ha sì battuto l’Italia, ma in una gara pesantemente condizionata dagli errori arbitrali. La qualificazione, a questo punto, dovrebbe essere un gioco da ragazzi per la Rojita, che in caso di vittoria sulla Croazia potrebbe staccare un pass per la fase ad eliminazione diretta con una giornata d’anticipo.

La Spagna, del resto, è arrivata a quest’Europeo reduce da 14 risultati positivi, una striscia impressionante in cui solamente in due occasioni Ruiz e compagni non sono riusciti a segnare almeno due gol.

Non può sbagliare invece la Croazia, che nonostante qualche talento interessante non è al livello – ovviamente in proporzione – della nazionale maggiore, capace ormai da anni di mettere i bastoni tra le ruote a diverse big. Non un esordio positivo per la selezione guidata da Dragan Skocic, che si è dimostrata inferiore all’Ucraina (2-0) senza trovare la via del gol. Contro la Spagna bisognerà fare l’impresa se l’obiettivo è provare a bissare i quarti di finale conquistati nell’ultima edizione, il miglior risultato di sempre per la nazionale croata.

Come vedere Spagna-Croazia in diretta tv e streaming

Spagna-Croazia è in programma sabato alle 20:45 allo stadio Rapid-Giulesti di Bucarest, in Romania. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’ultimo treno per i quarti di finale sembra essere già passato per la Croazia, che si giocava il tutto per tutto all’esordio con l’Ucraina. Battere questa Spagna, adesso, equivale ad una montagna da scalare: iberici favoriti in un’altra gara da almeno tre gol complessivi.

Le formazioni ufficiali di Spagna-Croazia

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Tenas; Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Veiga; Riquelme, Sancet, Gomez; Ruiz.

CROAZIA U21 (4-2-3-1): Kotarski; Sigur, Franjic, Perkovic, Colina; Bulat, Hodza; Sego, Baturina, Vidovic; Beljo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1