Romania-Ucraina, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Romania-Ucraina è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca sabato alle 18:00: notizie, formazioni e pronostici.

La Romania non ha seguito l’esempio della Georgia, l’altro paese organizzatore di questi Europei Under 21, che all’esordio ha battuto nientemeno che i campioni in carica del Portogallo. È stato un debutto completamente da dimenticare invece per gli uomini di Emil Sandoi, presi a pallate (0-3) davanti al loro pubblico da una Spagna in stato di grazia.

Troppa qualità per Racovitan e compagni, incapaci di contenere la potenza offensiva della Rojita, che si conferma una delle candidate principali per la vittoria della manifestazione continentale. La Romania si era illusa di poter strappare almeno un pareggio contro gli iberici dopo essere riuscita a tenere la porta inviolata nelle ultime amichevoli contro due corazzate come Germania e Olanda, ma ha dovuto alzare bandiera bianca davanti al palleggio asfissiante della Spagna: il risultato finale è fin troppo generoso se consideriamo il numero delle occasioni da gol che ha avuto la selezione di Santi Denia. Sandoi e i suoi, che non potranno fare affidamento sul trequartista del Parma, Valentin Mihaila – il giocatore si è infortunato e non sarà a disposizione – sono già spalle al muro.

Ucraina, qualificazione alla portata

Un’eventuale sconfitta con l’Ucraina, vittoriosa all’esordio contro la Croazia, potrebbe già significare eliminazione. Non un compito agevole per una rappresentativa, quelle rumena, che non vince da marzo 2022: da allora ha collezionato cinque sconfitte e tre pareggi.

Partenza arrembante invece quella della selezione di Ruslan Rotan, che anche senza il suo gioiello Mudryk – l’esterno del Chelsea è rimasto in panchina, essendo reduce dagli impegni con la nazionale maggiore – si è sbarazzata agevolmente della Croazia (2-0) tenendo la porta inviolata e segnando un gol per tempo con Kashchuk e Sikan. L’Ucraina, del resto, era apparsa in salute già nelle ultime amichevoli, restando imbattuta ben cinque volte su sei da novembre in poi e trovando con straordinaria frequenza la via del gol.

Come vedere Romania-Ucraina in diretta tv e streaming

Romania-Ucraina è in programma sabato alle 18:00 allo stadio Steaua di Bucarest, in Romania. Il match in Italia non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. I diritti televisivi della manifestazione continentale sono in possesso della Rai, ma l’emittente ha deciso di dare priorità ad altri incontri che si giocano in contemporanea.

Il pronostico

L’Ucraina è in fiducia e con un Mudryk in più nel motore dovrebbe riuscire ad archiviare anche la pratica Romania e blindare la qualificazione. I padroni di casa si giocheranno il tutto per tutto ma gettare il cuore oltre l’ostacolo potrebbe non bastare. Immaginiamo in ogni caso una gara equilibrata, da almeno due gol complessivi.

Le formazioni ufficiali di Romania-Ucraina

ROMANIA U21 (4-3-3): Popa; Pantea, Dican, Racovitan, Ticu; Isfan, Albu, Pitu; Munteanu, Birligea, Popescu.

UCRAINA U21 (4-3-3): Trubin; Sych, Taloverov, Batagov, Vivcharenko; Bondarenko, Brazhko, Kryskiv; Viunnyk, Sikan, Mudryk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2