Norvegia-Francia è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca domenica alle 20:45: notizie, formazioni e pronostici.

Qualificazione alla fase ad eliminazione diretta ormai in discesa per la Francia, reduce dalla vittoria a dir poco rocambolesca (2-1) nello scontro diretto per il primo posto nel gruppo D contro l’Italia di Paolo Nicolato. Ai transalpini, giovedì scorso, sono bastati i gol di Kalimuendo e Barcola per prevalere sugli azzurrini, che dopo essere passati in svantaggio erano riusciti a pareggiare quasi immediatamente grazie ad una rete di Pellegri.

Il selezionatore Sylvain Ripoll, ad ogni modo, non può essere soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, visto che l’Italia avrebbe meritato quantomeno il pareggio. E se non è arrivato la responsabilità è unicamente dell’assenza – inconcepibile, in una manifestazione così importante – della tecnologia. Gli azzurrini, infatti, si sono visti negare un rigore per evidente fallo di mano di Kalulu e nel finale l’arbitro olandese Lindhout non ha convalidato un clamoroso gol fantasma che la Goal Line Technology, se fosse stata predisposta, avrebbe certamente rilevato. La Francia in ogni caso “ringrazia” ed è a un passo dai quarti di finale: superato l’ostacolo più complicato, le basterà vincere contro la Norvegia per essere quasi certa di staccare un pass per la fase successiva. Qualificazione che arriverebbe anche con un turno d’anticipo se l’Italia, qualche ora prima, impatterà con la Svizzera.

Per quanto riguarda gli scandinavi, invece, potrebbe essere insufficiente anche un pareggio dopo il doloroso k.o. rimediato nella prima giornata.

Gli uomini di Leif Gunnar Smerud contro la Svizzera hanno confermato di non aver risolto i loro problemi in fase di non possesso palla, che erano emersi durante le ultime gare amichevoli. La Norvegia era passata in vantaggio con un gol del centravanti del Sassuolo Ceide, ma tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo si è fatta rimontare. Sono cinque, adesso, le gare senza vittoria tra match ufficiali e amichevoli.

Come vedere Norvegia-Francia in diretta tv e streaming

Norvegia-Francia è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Constantin Radulescu” di Cluj-Napoca, in Romania. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

La Francia non è stata impeccabile contro l’Italia, rischiando più volte di subire il gol del 2-2 e palesando qualche problema in fase difensiva. Dovrebbe ottenere una vittoria più comoda contro la Norvegia, che sembra già spacciata dopo la sconfitta nella prima giornata con la Svizzera. Le reti complessive con ogni probabilità saranno almeno tre.

Le formazioni ufficiali di Norvegia-Francia

NORVEGIA U21 (4-3-3): Hedensted; Sebulonsen, Daland, Heggheim, Wolfe; Hove, Mannsverk, Zafeiris; Bobb, Botheim, Ceide.

FRANCIA U21 (4-3-3): Chevalier; Kalulu, Simakan, Lukeba, Nkounkou; Kone, Thuram, Caqueret; Barcola, Kalimuendo, Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3