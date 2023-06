Gratta e Vinci con lo scasso: alla fine trovano le manette

Gratta e Vinci con lo scasso, alla fine fanno quello che non dovevano proprio fare e quello che trovano sono solo le manette. Ecco dove è successo

Entravano nelle tabaccherie e rubavano sigarette e Gratta e Vinci. Ma al posto di vendere poi la refurtiva, per cercare di non lasciare delle prove in giro, facevano tutt’altro, soprattutto con i tagliandi della lotteria istantanea.

Il tutto è successo ad Ardea, comune nella Provincia di Roma – così come raccontato da Agimeg.it – che ha visto protagonisti due cittadini di origini albanesi che sono stati arrestati dalle forze dell’ordine. Quello che facevano lo avete capito, rubavano, ma se le sigarette le avrebbero potute anche fumare, quello che sicuramente non potevano fare per non farsi scoprire era il fatto di grattare i Gratta e Vinci e poi come se nulla fosse intascare la vincita. Insomma, avrebbero potuti rivenderli, in qualche modo, così da non destare nessun sospetto, e invece, ingolositi da quelli che erano i soldi che avrebbero potuto incassare con gli stessi tagliandi, li hanno grattati.

Gratta e Vinci con lo scasso, ecco i reati

I due malviventi come detto su ordine del giudice per le indagini preliminari di Velletri, sono stati arrestati per i reati di riciclaggio e furti presso aree di servizio. Insomma, non se la passeranno così bene per i prossimi mesi. Un’altra truffa quindi con i Gratta e Vinci in mezzo, anche se in questo caso a differenza di quanto vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi e nei mesi scorsi, il fatto che rimane è il furto, poi viene il resto.

Come quella coppia che grattava il codice a barre e poi controllava se fossero vincenti e in circolazione mettevano solamente quelli senza nessuna vincita, oppure come quegli uomini che lavorano dentro le stanze segrete di Lottomatica e che sapevamo dove andavano in vincenti e se li andavano a comprare. State attenti quindi quando comprate un tagliando, e andate a vedere se è integro o meno. E poi grattatelo, nel caso, prima date sempre una controllata esterna.