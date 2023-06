Svizzera-Italia è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca domenica alle 18:00: notizie, formazioni e pronostici.

Com’è possibile che in una manifestazione così importante come la fase finale dell’Europeo Under 21 non ci siano né Goal Line Technology né Var?

Una domanda che si saranno posti in tanti, giovedì scorso, al termine della sfida tra Italia e Francia, valida per la prima giornata del gruppo D. A fare le spese dell’inspiegabile assenza della tecnologia sono stati proprio gli azzurrini, che non si sono visti concedere un rigore solare per un tocco di mano del milanista Kalulu ma soprattutto non convalidare uno dei più classici gol fantasma che avrebbe permesso alla selezione guidata da Paolo Nicolato di strappare quantomeno un pareggio contro una delle più serie candidate alla vittoria finale. Un ritorno al “medioevo calcistico”, insomma. Fatto sta che l’Italia è rimasta a mani vuote e adesso non avrà praticamente altri risultati a disposizione contro una Svizzera reduce dal successo con la Norvegia (1-2). Gli azzurrini non hanno giocato una gran partita – hanno sprecato tanto – ma neppure la Francia ha particolarmente brillato: non è sbagliato dire che un pareggio, in fin dei conti, sarebbe stato il risultato più giusto.

Gli azzurri sono spalle al muro

Non è bastato, dunque, il gol di Pellegri che a metà primo tempo aveva risposto alla rete di Kalimuendo: decisivo il sigillo del giovane talento del Lione Barcola ad inizio ripresa, bravo ad approfittare di un errore in disimpegno dell’ormai ex udinese Udogie.

L’Italia proverà a voltare pagina ed a sfogare la frustrazione contro una Svizzera che non ha fatto altro che confermare le buone sensazioni della vigilia: gli elvetici sono alla portata ma non possono essere presi sotto gamba, in particolar modo dopo la prova di carattere contro la Norvegia, ribaltata nel secondo tempo dai gol di Ndoye e Imeri. Le due selezioni non si incontrano a livello Under 21 addirittura dal lontano 2002, quando a Basilea finì 0-0: anche all’epoca si trattava della fase finale dell’Europeo. Su 13 testa a testa l’Italia ha perso solo una volta. Nicolato potrebbe apportare delle novità dal punto di vista tattico, con il passaggio dal suo prediletto 3-5-2 ad un più offensivo 4-3-3: con la difesa a quattro e il tridente si sono viste le cose migliori nella partita con la Francia. Dovesse invece partire con lo stesso modulo, non ci saranno cambi significativi: l’unico a rischiare il posto è Cambiaghi, in ballottaggio con Gnonto. Potrebbe toccare a lui affiancare Pellegri in attacco.

Come vedere Svizzera-Italia in diretta tv e streaming

Svizzera-Italia è in programma domenica alle 20:45 alla Cluj Arena di Cluj-Napoca, in Romania. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai 2 (canale 102 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Italia ha dimostrato di poter tener testa ad una corazzata come quella francese. E non è riuscita ad evitare la sconfitta solo a causa di un arbitraggio a dir poco discutibile. La Svizzera è una nazionale in crescita anche a livello giovanile e contro gli azzurrini potrebbe giocare anche per il pareggio dopo aver vinto la prima partita. Gli uomini di Nicolato invece dovranno partire subito forte ed imporre il proprio ritmo: la vittoria dovrebbe arrivare ma non è da escludere che la Svizzera segni almeno un gol contro una difesa che è rimasta inviolata solamente in un’occasione nelle ultime otto uscite tra match ufficiali e amichevoli.

Le formazioni ufficiali di Svizzera-Italia

SVIZZERA U21 (4-4-2): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jashari, Ndoye; Rieder, Stojilković.

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Udogie; Pellegri, Gnonto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2