Tennis, quel bikini è come una finestra con vista: panorama super

Tennis, con quel bikini addosso la splendida atleta ha mandato il web in completo delirio: un panorama super sexy.

La giocatrice – salita alla ribalta da giovanissima e diventata celebre a livello nazionale e non solo per i suoi successi – oggi è una vera e propria star dei social. Le sue foto sono una più bella dell’altra e, con l’ultima serie apparsa sul suo profilo Instagram, si è proprio voluta spingere oltre ogni limite. Con quel bikini addosso ha lasciato tutti a bocca aperta: impossibile rimanere impassabili davanti ad un panorama del genere.

Fin da bambina ha dimostrato di avere un notevole talento nel tennis, arrivando a raggiungere importanti risultati già a livello giovanile. Nel 2005 è approdata nelle gare professionistiche e, a distanza di due anni, ha conquistato i tuoi primi trionfi aggiudicandosi la vittoria dei tornei di Ragusavecchia (Croazia) e Telavi (Georgia). Nel corso della sua carriera si è spinta fino alla posizione numero 132 del ranking mondiale.

Tuttavia nel 2017 Corinna Dentoni ha preso la decisione di ritirarsi dal mondo del tennis, salvo poi tornare in campo due anni più tardi e trionfare nel suo nono torneo ITF dopo aver sconfitto la celebre Emma Raducanu. Nel 2020 la tennista si è nuovamente allontanata dalle competizioni e, nel 2022, ha fatto dietrofront partecipando alle qualificazioni del torneo ITF di Santa Margherita di Pula.

Tennis, Corinna Dentoni inaugura l’estate con un bikini pazzesco

I lunghi periodi di inattività l’hanno fatta precipitare nella classifica mondiale. All’inizio di quest’anno ha gareggiato al torneo ITF di Santo Domingo, dove però si è fermata al primo turno. Corinna ha dovuto fare i conti con diversi alti e bassi nel corso della sua carriera di tennista, senza tuttavia perdere mai il supporto dei fan, i quali la seguono con molto affetto anche sui social.

Sebbene il suo andamento sia stato piuttosto incostante, continua a godere di una popolarità invidiabile, tanto da essersi ormai affermata come una vera e propria influencer. Il profilo Instagram vanta oltre 90 mila follower e, dando un’occhiata ai suoi post, non è poi così difficile capire per quale motivo abbia tanto successo. La tennista è sempre stata dotata di un grande fascino, grazie al quale ha fatto colpo su tantissimi utenti.

Questi ultimi si sono abituati alle sue foto mozzafiato, nelle quali non teme certamente di mettere in mostra la sua sensualità. Ma con l’ultima carrellata di immagini condivisa sul suo account, Corinna sembrerebbe proprio essersi voluta spingere oltre ogni limite, sfoggiando un sensualissimo bikini in stile cut-out, che mette per bene in risalto le sue curve strepitose e che è finito col stuzzicare le fantasie dei fan. L’estate ha avuto ufficialmente inizio e la tennista ha voluto inaugurarla al meglio.