Inghilterra-Israele, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Inghilterra-Israele è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca domenica alle 18:00: formazioni e pronostici.

Promossa a metà l’Inghilterra di Lee Carsley nella sua prima uscita agli Europei Under 21 di Romania e Georgia. I Young Lions hanno portato a casa tre punti fondamentali, soprattutto alla luce del passo falso della Germania. Ma quello con la Repubblica Ceca non è stato un match dall’andamento lineare. Avrebbero dovuto dominare ed invece hanno sbloccato il match solamente nel secondo tempo, dopo aver dilapidato numerose occasioni.

Determinante il gol segnato dal talento dell’Aston Villa Jacob Ramsey ad inizio ripresa ma gli inglesi l’hanno chiusa solo in pieno recupero, realizzando il 2-0 all’ultimo respiro e scacciando la paura con l’attaccante dell’Arsenal Emil Smith-Rowe. Un successo che in ogni caso consente agli uomini di Carsley di ipotecare il primo posto nel gruppo C, in vista dello scontro diretto con i tedeschi in programma nella terza giornata della fase a gironi. Ora l’Inghilterra ha un vantaggio significativo, che deve cercare di non sprecare nella gara con Israele. L’obiettivo è ovviamente quello di restare a punteggio pieno ed essere più concreti rispetto alla prestazione offerta mercoledì scorso. Raggiungere la qualificazione, intanto, non dovrebbe essere un problema: con altri tre punti i Young Lions scongiurerebbero la sesta eliminazione ai gironi nelle ultime sette edizioni della rassegna continentale. Israele, tuttavia, è pronta a vendere cara la pelle.

Contro la Germania campione d’Europa in carica la selezione di Guy Luzon è riuscita ad evitare la sconfitta: ha dimostrato di essere una squadra organizzata, che poggia anche su qualche buona individualità – subito a segno l’attaccante Turgeman, che si era messo in mostra anche al Mondiale U20 – ma per uscire indenni contro i tedeschi, che hanno sbagliato ben due rigori, c’è stato bisogno anche di una mano da parte della dea bendata.

Come vedere Inghilterra-Israele in diretta tv e streaming

Inghilterra-Israele è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Givi Kiladze” di Kutaisi, in Georgia. Il match in Italia non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. I diritti televisivi della manifestazione continentale sono in possesso della Rai, ma l’emittente ha deciso di dare priorità ad altri incontri che si giocano in contemporanea.

Il pronostico

L’Inghilterra non correrà il rischio di sottovalutare Israele: dovrebbe arrivare un altra vittoria, che verosimilmente significherà qualificazione. La sensazione è che gli israeliani abbiano già usufruito di qualche bonus – i rigori sbagliati dalla Germania hanno del clamoroso – e con ogni probabilità non riusciranno ad evitare la sconfitta. Non è da escludere che gli inglesi tengano la porta inviolata, segnando almeno un gol per tempo.

Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Israele

INGHILTERRA U21 (4-4-2): Trafford; Garner, Harwood-Bellis, Colwill, Aarons; Madueke, Jones, Gomes, Ramsey; Gibbs-White, Gordon.

ISRAELE U21 (3-4-2-1): Peretz; Gandelman, Cohen, Lemkin; Jaber, Azoulay, Bar, Revivo; Layous, Bilu; Turgeman.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0