Repubblica Ceca-Germania, Europei Under 21: tv, formazioni, pronostici

Repubblica Ceca-Germania è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca domenica alle 18:00: formazioni e pronostici.

La prima uscita della Germania campione in carica si è rivelata un mezzo flop. La selezione chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2021 si è fatta imbrigliare dall’insospettabile Israele, non andando oltre un pareggio (1-1), nonostante abbia giocato per tutto il secondo tempo in superiorità numerica per via dell’espulsione dell’israeliano Karzev.

I rimpianti aumentano a dismisura per la rappresentativa guidata dall’italo-tedesco Antonio Di Salvo, se consideriamo che nei due tempi di gioco ha sbagliato ben due rigori: il primo con l’attaccante del Borussia Dortmund Moukoko e il secondo, a dieci minuti dal fischio finale, con Ngakam. Non è bastato il dominio totale del gioco (78% di possesso palla) alla Germania per avere la meglio su quello che, in teoria, dovrebbe essere l’anello debole del gruppo C. Un passo falso inatteso che adesso rischia di essere un duro colpo per le ambizioni di primo posto dei tedeschi, già costretti ad inseguire l’Inghilterra. Alla fase ad eliminazione diretta, in ogni caso, si qualificano le prime due: non esiste un rischio concreto di tornare a casa con largo anticipo, ma contro la Repubblica Ceca, battuta 2-0 dagli inglesi nella prima giornata, non sono ammesse ulteriori disattenzioni.

Qualche avvisaglia in realtà c’era stata nelle ultime cinque amichevoli, in cui la Germania era stata capace di avere la meglio solamente sull’Italia di Paolo Nicolato, battuta 4-2 lo scorso novembre. Nel 2023 invece non è ancora arrivato il primo acuto dei tedeschi.

Sconfitta che rientra nell’ordine delle cose quella dei cechi, che hanno comunque avuto il merito di tenere il risultato in bilico contro una selezione più attrezzata sotto tutti i punti di vista come l’Inghilterra fino all’ultimo minuto di recupero, quando l’attaccante dell’Arsenal Smith-Rowe ha fissato il risultato sul 2-0. Continuano i problemi offensivi della rappresentativa di Jan Suchoparek, che nelle ultime sei gare ha segnato a malapena due gol. E la vittoria manca ormai dallo scorso settembre.

Come vedere Repubblica Ceca-Germania in diretta tv e streaming

Repubblica Ceca-Germania è in programma domenica alle 18:00 alla Batumi Arena di Batumi, in Georgia. Il match in Italia non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. I diritti televisivi della manifestazione continentale sono in possesso della Rai, ma l’emittente ha deciso di dare priorità ad altri incontri che si giocano in contemporanea.

Il pronostico

Prima della prova del nove con l’Inghilterra, che sarà un test molto importante anche in ottica futura visto che le due selezioni potrebbero incontrarsi anche nella fase ad eliminazione diretta, la Germania non può compiere altri passi falsi. E contro la Repubblica Ceca serve un solo risultato: la vittoria. I cechi sono stati bravi a contenere gli inglesi e tenteranno di fare lo stesso contro l’altra corazzata del girone ma le possibilità che ci riescano sembrano minime. Le reti complessive potrebbero essere meno di quattro.

Le formazioni ufficiali di Repubblica Ceca-Germania

REPUBBLICA CECA U21 (4-3-3): Jaros; Gabriel, Hranac, Vitik, Cedidla; Karabec, Cerv, Kaloc; Jurasek, Fila, Kusej.

GERMANIA U21 (4-3-1-2): Atubolu; Vagnoman, Matriciani, Bisseck, Netz; Krauss, Keitel, Stiller; Huseinbasic; Moukoko, Schade.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2