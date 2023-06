Provvidenza Totocalcio: bambina adottata dopo la vincita

Provvidenza Totocalcio, quando la vincita è una vera e propria provvidenza: ecco quello che è successo a Palermo tanti anni fa. Il gioco in qualche caso regala anche gioie

Il Totocalcio è il gioco che per molti anni ha appassionato gli italiani che, per poche lire, sognavano i milioni che avrebbero potuto vincere con il famoso 13.

Da un poco di tempo questo gioco è tornato, voluto fortemente dallo Stato che ha cambiato ovviamente le regole stando al passo con i tempi. Sarebbe stata durissima se tutto fosse rimasto come una volta, con tredici partite da pronosticare e con i segni classici a disposizione. Oggi si vince anche con l’11 ad esempio, con il 9, ma anche in altri modi. E oltre agli eventi obbligatori ci sono pure quelli opzionali per completare la propria schedina. Insomma, si gioca, eccome, e di vincite importanti ne sono arrivate anche. Ma una volta era tutto diverso e una volta chi riusciva a fare 13 si arricchiva davvero. Ma c’era pure chi sognava una vincita per riuscire in quello che era davvero un sogno, adottare una bambina. E una storia di queste l’ha raccontata Repubblica.

Provvidenza Totocalcio, la vincita è una provvidenza

Tanti anni fa infatti una coppia di Palermo non aveva quei 5 milioni che servivano per completare l’iter per adottare una bambina in Guatemala. Una sofferenza incredibile fin quando la provvidenza – così viene definita dalla signora che ha portato in Italia la bambina, adesso 50enne, che di anni nel nostro Paese ne ha vissuti 38 – non è arrivata.

Proprio grazie al Totocalcio sono stati vinti quei 5 milioni che servivano per mettere a posto tutti i documenti e portare da queste parti una donna che adesso nella vita si prende cura degli altri, visto che è un’infermiera dell’ospedale di Palermo. Una storia bellissima, di quelle da raccontare e di quelle che fanno capire che, in alcuni casi e in alcune situazioni il gioco può aiutare. Soprattutto per chi crede davvero alla provvidenza di qualcuno, e possiamo dire con assoluta certezza che non è solamente la signora che la pensa in questo modo visto che chissà a quanti sarà capitato che, con un euro magari adesso, hanno giocato una schedina sognando e sperando in una vincita così importante e bella, che può aiutare. Sì, ne siamo certi, ci sono altri casi.