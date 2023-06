Ucraina-Croazia, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Ucraina-Croazia è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca mercoledì alle 18:00: notizie, formazioni e pronostici.

L’Ucraina non metteva piede nella fase finale di un Europeo Under 21 dal 2011, edizione in cui fu eliminata ai gironi.

Andò decisamente meglio invece nel 2006, quando nella manifestazione organizzata dal Portogallo arrivò in finale da esordiente, alzando bandiera bianca solo con l’Olanda. Gli uomini di Ruslan Rotan, trascinati dalla stella del Chelsea Mykhaylo Mudrik – l’attaccante potrebbe essere assente nella prima partita della fase a gironi perché impegnato nelle qualificazioni ad Euro 2024 con la nazionale maggiore – per qualificarsi sono dovuti passare dai playoff, dopo essere arrivati secondi nel gruppo dietro alla Francia. Non è stato semplice per l’Ucraina avere ragione della Slovacchia, rimontata 3-0 nella gara di ritorno dopo aver perso 3-2 quella d’andata. Nelle amichevoli disputate dallo scorso novembre, la selezione guidata dall’ex centrocampista del Dnipro hanno fatto registrare tre pareggi, due vittorie ed una sconfitta, rimediata a marzo contro l’Italia di Paolo Nicolato. La sensazione è che si giochi il tutto per tutto già nella prima giornata contro la Croazia.

La favorita per la vittoria del girone B è ovviamente la Spagna. E con ogni probabilità a contendersi il secondo posto saranno proprio Ucraina e Croazia, che dovranno comunque fare attenzione alla Romania, uno dei due paesi organizzatori insieme alla Georgia.

Anche per i croati non è stata una passeggiata la qualificazione alla fase finale, visto che l’hanno spuntata solo ai rigori nel playoff con la Danimarca. Il selezionatore Dragan Skocic si affiderà al talentuoso classe 2003 Martin Baturina, centrocampista della Dinamo Zagabria già finito nel mirino di diversi club importanti. Un altro da tenere d’occhio nella Croazia è Gabriel Vidovic, di proprietà del Bayern Monaco e reduce dal prestito al Vitesse.

Come vedere Ucraina-Croazia in diretta tv e streaming

Ucraina-Croazia è in programma mercoledì alle 18:00 allo stadio Rapid-Giulesti di Bucarest, in Romania. Il match sarà visibile esclusivamente in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per assistere alla partite tramite smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Si fatica ad intravedere una chiara favorita, tra due selezioni che iniziano la propria avventura a fari spenti ma che hanno le carte in regola per sorprendere. Non è da escludere un pareggio, in una gara da almeno un gol per parte.

Le formazioni ufficiali di Ucraina-Croazia

UCRAINA U21 (4-3-3): Nescheret; Sych, Taloverov, Batagov, Vivcharenko; Bondarenko, Brazhko, Kryskiv; Kashchuk, Sikan, Viunnyk.

CROAZIA U21 (4-3-3): Kotarski; Sigur, Soldo, Perkovic, Colina; Baturina, Prsir, Kacavenda; Frigan, Beljo, Vidovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1