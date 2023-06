Georgia-Portogallo, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Georgia-Portogallo è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca mercoledì alle 18:00: notizie, formazioni e pronostici.

La Georgia ci ha sperato fino all’ultimo di poter contare su di lui. Ma Kvicha Kvaratskhelia, la stella più brillante del Napoli scudettato, alla fine ha gentilmente declinato l’invito. L’attaccante azzurro ha giocato troppe partite in questa stagione lunghissima e sentiva di aver bisogno di riposare. Non prenderà dunque parte all’Europeo Under 21, organizzato per la prima volta dal suo paese. Logico che la Georgia, senza di lui, perda tantissimo.

Per la piccola selezione del Caucaso è anche la prima, storica, partecipazione alla fase finale di un campionato europeo di categoria: in passato, su 14 tentativi, aveva sempre fallito. C’era andata vicino tre anni fa ma, nonostante le cinque vittorie ottenute nelle qualificazioni, è arrivata dietro a Francia e Svizzera. Stavolta ha beneficiato del “pass speciale” riservato al paese organizzatore, ma le chance di approdare alla fase ad eliminazione diretta appaiono irrisorie. La Georgia è capitata in un girone molto complicato, in cui ci sono due potenziali outsider come Belgio e Olanda ma anche una delle candidate alla vittoria, il Portogallo, che due anni fa arrivò a giocare l’ultimo atto in Ungheria e Slovenia. Saranno proprio i lusitani il loro primo avversario nel match inaugurale di Tbilisi.

La selezione di Rui Jorge, al timone dell’Under 21 da ben 13 anni, nel 2021 non è riuscita a sfatare il tabù finale, arrendendosi sul più bello alla Germania e rimandando l’appuntamento con il suo primo titolo di categoria.

L’ennesima medaglia d’argento per il Portogallo, che ci riprova dopo aver letteralmente dominato le qualificazioni. Ha vinto 9 partite su 10, realizzando la bellezza di 41 gol, 20 dei quali rifilati al Liechtenstein tra andata e ritorno. Rui Jorge, tuttavia, dovrà fare a meno del giocatore dell’Arsenal Fabio Vieira, che nei giorni scorsi ha lasciato il ritiro per un problema fisico non specificato. In attacco occhi puntati su Conceiçao e su Fabio Silva.

Come vedere Georgia-Portogallo in diretta tv e streaming

Georgia-Portogallo è in programma mercoledì alle 18:00 allo stadio “Boris Paichadze” di Tbilisi, in Georgia. Il match in Italia non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. I diritti televisivi della manifestazione continentale sono in possesso della Rai, ma l’emittente ha deciso di dare priorità ad altri incontri che si giocano in contemporanea.

Il pronostico

La Georgia potrà poco contro la potenza offensiva del Portogallo. Quella lusitana, malgrado l’assenza di Vieira, resta una delle selezioni più talentuose della manifestazione ed esordirà verosimilmente con una vittoria comoda. Le reti totali dovrebbero essere almeno tre.

Le formazioni ufficiali di Georgia-Portogallo

GEORGIA U21 (4-2-3-1): Kutaladze; Khvadagiani, Sazonov, Gelashvili, Kalandadze; Lominadze, Mekvabishvili; Guliashvili, Moistsrapishvili, Tsitaishvili; Gagua.

PORTOGALLO U21 (4-3-3): Biai; Zé Carlos, Penetra, Amaro, Tavares; Almeida, Samuel Costa, Bernardo; Conceiçao, Araujo, Fabio Silva.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3