Belgio-Olanda, Europei Under 21 2023: tv, probabili formazioni, pronostici

Belgio-Olanda è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca mercoledì alle 18:00: notizie, formazioni e pronostici.

Inizia con un intrigante derby tra Belgio e Olanda l’edizione 2023 dei campionati europei Under 21, organizzati da Romania e Georgia. Sorteggiate nel gruppo A, apparentemente uno dei più equilibrati, le due rappresentative sembrano essere un gradino sotto rispetto al Portogallo, finalista nel 2021 e tra i principali candidati alla vittoria.

In questo girone figurano anche i padroni di casa della Georgia, le cui possibilità di passare il turno e giocare la fase ad eliminazione diretta appaiono irrisorie. Vietato, però sottovalutare Belgio e Olanda: si tratta infatti di due movimenti calcistici che di giovani interessanti ne hanno sempre sfornati in abbondanza nel corso degli anni e per questo non sarebbe una vera e propria sorpresa vedere una delle due selezioni arrivare fino in fondo. Il Belgio non è mai riuscito a vincere l’Europeo di categoria in passato e si è qualificato solamente due volte nelle ultime edizioni. L’Olanda, oggi guidata da Erwin van de Looi, ha trionfato invece nelle edizioni del 2006 e del 2007 ed in Ungheria e Polonia, due anni fa, si è spinta sino alle semifinali. Van de Looi punta su una difesa solida, che nelle qualificazioni ha subito a malapena 3 gol in 10 partite e nelle ultime amichevoli ha mantenuto la porta inviolata tre volte su cinque. Può contare su elementi di assoluto valore, tra cui l’attaccante Zirkzee del Bologna, ma anche su Brobbey dell’Ajax e Gravenberch del Bayern Monaco. Occhio anche a Summerville, messosi in luce con il Leeds nell’ultima Premier League.

La stella del Belgio è il milanista Charles De Ketelaere, a caccia di riscatto dopo la difficile annata con i rossoneri, in cui ha disatteso le aspettative. Fare gol sarà invece una prerogativa di Lois Openda, punta di diamante del Lens e autore di 21 gol in Ligue 1.

Come vedere Belgio-Olanda in diretta tv e streaming

Belgio-Olanda è in programma mercoledì alle 18:00 allo stadio “Mikheil Meskhi” di Tbilisi, in Georgia. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Una gara che assume forse già i contorni di uno spareggio, visto che il primo posto nel girone sembra essere appannaggio del Portogallo. L’Olanda, in ogni caso, sembra avere qualcosa in più del Belgio e dovrebbe evitare la sconfitta in una gara che promette gol, vista la quantità di talento che caratterizza le due selezioni dalla cintola in su.

Le formazioni ufficiali di Belgio-Olanda

BELGIO U21 (4-3-1-2): Lammens; Patris, Debast, De Winter, De Cuyper; Matazo, Keita, Raskin; De Ketelaere; Openda, Vertessen.

OLANDA U21 (4-3-3): Scherpen; Rensch, van de Ven, van Hecke, Maatsen; Ekkelenkamp, Gravenberch, Taylor; Summerville, Brobbey, Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2