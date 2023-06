Sofia Goggia, curve a tutto schermo: che vista tra mare e bikini

Sofia Goggia ha scatenato l’entusiasmo degli utenti con la sua ultima carrellata di foto al mare. La vista sarà meravigliosa, ma la splendida atleta in bikini lo è ancora di più.

La sciatrice alpina, classe 1992, si è fatta conoscere al pubblico per il suo incredibile talento e la sua determinazione. Nel corso degli anni ha collezionato un trionfo dopo l’altro, arrivando a conquistare numerosi traguardi importanti. In questi ultimi giorni l’atleta ha si è concessa una piccola vacanza in Sardegna, dove si è potuta rilassare tra le onde del mare cristallino. Mentre sui social le sue foto in bikini hanno mandato tutti in delirio.

Il successo di Sofia Goggia è legato agli incredibili risultati ottenuti durante la sua carriera. Ha iniziato a sciare a soli tre anni a Foppolo, facendosi subito notare per le sue doti. Nel 2007 ha debuttato nel circuito FIS in occasione di una gara giovanile a Livigno, per poi conquistare le sue prime vittorie alle gare di supergigante (una specialità dello sci alpino) a Caspoggio. Così la sua ascesa ha avuto inizio.

L’atleta è diventata un vero e proprio orgoglio per il Paese, arrivando ad affermarsi come campionessa di discesa libera alle Olimpiadi di Pyeongchang del 2018 e aggiudicandosi la vittoria di due medaglie mondiali e quattro Coppe del Mondo, sempre in discesa libera. Sofia si è fatta strada nella disciplina, diventando celebre in tutta Italia e non solo.

Sofia Goggia, gli scatti in bikini fanno perdere la testa ai follower

I successi l’hanno resa molto popolare online e, in particolare, su Instagram, dove lei stessa è attivissima e interagisce quotidianamente con i suoi fan. Sofia condivide spesso i suoi allenamenti e le competizioni a cui prende parte, ma dando un’occhiata al suo profilo seguito da oltre 500 mila persone non mancano gli scatti in cui si mostra nella vita di tutti i giorni, attirando sempre i complimenti degli user.

Questi ultimi non si sono lasciati certamente sfuggire il suo fascino. L’atleta è dotata di un fisico scolpito che, sul web, ha fatto colpo di tantissimi utenti, rimasti totalmente stregati dalla sua bellezza. La stessa Sofia, in più di un’occasione, ha dimostrato di avere un certo gusto per la moda sfoggiando look a dir poco incantevoli. Basti pensare all’outfit che ha indossato in occasione del suo monologo a “Le Iene”.

Con le ultime foto apparse sul suo profilo, però, si è voluta superare. Negli scatti la bella sciatrice è in costume, mentre si gode il mare e il sole sardi. Il panorama è davvero stupendo, anche se ad aver catalizzato le attenzioni dei follower è stato il fisico mozzafiato di Sofia: le sue curve sono le vere protagoniste.