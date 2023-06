MLS: i pronostici sulle partite della notte

MLS, in programma un’altra scorpacciata di gare nella notte italiana tra il 21 e il 22 giugno: notizie e pronostici.

Mentre in Europa i principali campionati sono fermi, in Nordamerica la Major League Soccer è in pieno svolgimento. Da quest’anno sono in 29 che tenteranno di succedere nell’albo d’oro al Los Angeles FC, la squadra di Chiellini, che si è aggiudicata la precedente edizione.

Si è infatti aggiunto un nuovo club, il Saint Louis City, che questa notte ospiterà il Real Salt Lake. Gli uomini allenati dal sudafricano Bradley Carnell sono subito partiti forte, non male per essere la loro stagione d’esordio, anche se nelle ultime tre partite hanno rallentato, portando a casa un solo punto. Stavolta dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta nel match con la squadra dello Utah, che nelle ultime tre partite ha collezionato altrettanti risultati positivi. Vittoria alla portata per Atlanta: dopo una lunga serie di pareggi è tornata a vincere contro il DC United e potrebbe ripetersi anche contro il New York City, a digiuno di successi da cinque turni. Ci aspettiamo una gara movimentata tra Montreal e Nashville, con i canadesi leggermente favoriti, visto che hanno sempre vinto nelle ultime sei gare giocate davanti al proprio pubblico. Match potenzialmente da almeno tre gol complessivi anche quello tra la capolista Cincinnati e il Toronto di Insigne e Bernardeschi: in casa la squadra dell’Ohio è un rullo compressore e difficilmente i canadesi riusciranno a limitare i danni. Scontro d’alta classifica quello tra Houston Dynamo e San Jose Earthquakes: le possibilità che ne esca fuori una gara spettacolare sono molto alte.

Le previsioni sulle altre partite

Destinato a continuare il momento nero di Colorado, che ha incassato ben sette sconfitte nelle ultime otto partite: i Vancouver Whitecaps possono approfittare della crisi dei Rapids per tornare a fare punti in trasferta, il tallone d’Achille dei canadesi quest’anno.

Uno dei piatti forti della notte è il derby tutto texano tra Austin e Dallas, due squadre che non stanno facendo benissimo e fanno della discontinuità il loro marchio distintivo: un pareggio non è da escludere, in una gara da almeno un gol per parte. Si prospetta una sfida prolifica anche quella tra Los Angeles Galaxy e Sporting Kansas City: i losangelini stanno provando ad uscire da una situazione molto complicata. Infine Portland è leggermente favorita sui Chicago Fire, che in trasferta sono molto meno temibili.

MLS, possibili vincenti

Atlanta United (in Atlanta United-New York City, ore 01:30)

Cincinnati (in Cincinnati-Toronto FC, ore 01:30)

Saint Louis City o pareggio (in St. Louis City-Salt Lake, ore 02:30)

Vancouver o pareggio (in Colorado Rapids-Vancouver Whitecaps, ore 03:30)

Portland Timbers (in Portland Timbers-Chicago Fire, ore 04:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

CF Montreal-Nashville SC, ore 01:30

Houston Dynamo-San Jose Earthquakes, ore 02:30

Austin-Dallas, ore 03:30

MLS, le partite da almeno tre gol complessivi

Cincinnati-Toronto, ore 01:30

Houston Dynamo-San Jose Earthquakes, ore 02:30

LA Galaxy-Sporting Kansas City, ore 04:30