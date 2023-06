MLS: pronostici partite 11 giugno

MLS, nella notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 giugno si gioca quasi tutta la diciottesima giornata: notizie e pronostici.

La Major League Soccer, a differenza dei principali campionati calcistici europei, è in pieno svolgimento. In settimana oltreoceano è arrivata una notizia che potrebbe addirittura cambiare il destino della lega nordamericana: l’arrivo di Leo Messi, appena ufficializzato dall’Inter Miami, la franchigia di proprietà di David Beckham che in passato aveva arruolato anche un’altra vecchia conoscenza del calcio europeo come Gonzalo Higuain.

Il capitano dell’Argentina campione del mondo però ha tutt’un altro appeal rispetto al Pipita e non stupisce che nel giro di poche ore gli account social del club della Florida abbiano quintuplicato il numero di follower. L’ex Psg, che a breve firmerà un contratto faraonico – si parla di oltre 50 milioni a stagione – non debutterà prima del prossimo mese. L’Inter Miami intanto dopo 16 giornate di regular season bazzica nei bassifondi della classifica: al momento è terzultima su 30 squadre ed ha collezionato solo 15 punti. In campionato viene da ben cinque sconfitte di fila e difficilmente riuscirà ad evitare la sesta contro i New England Revolution, che finora hanno conquistato quasi il doppio dei punti. Un’altra gara da gol sembra essere quella tra Toronto e Nashville. Gli ospiti sono secondi dietro alla capolista Cincinnati e dovrebbero riuscire a realizzare almeno una rete contro la squadra di Insigne e Bernardeschi, che sta provando faticosamente a rientrare in zona playoff.

Le previsioni sulle altre partite

Il Montreal galleggia attorno intorno alla metà classifica ma è in casa che ha fatto più punti, con un bilancio di cinque vittorie e una sconfitta: otterrà verosimilmente un risultato positivo anche contro il temibile Minnesota United. Imbattuto da ben cinque turni l’Orlando City dovrebbe prevalere sui disastrosi Colorado Rapids, penultimi in classifica ed incapaci di vincere una partita ormai da più di un mese.

Tre punti in arrivo anche per il Kansas City, che sembra aver voltato pagina dopo l’inizio deludente: reduce da due vittorie e un pareggio la squadra allenata da Peter Vermes potrebbe fare lo sgambetto all’Austin. Eviterà con ogni probabilità la sconfitta anche il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini, che ha bisogno di risollevarsi dopo il k.o. subito in Concacaf Champions League con i messicani del Leon: la formazione angelina è di scena a Houston. Le altre gare che promettono gol sono Atlanta-DC United, San Jose-Philadelphia e Chicago Fire-Columbus. Match movimentato pure quello tra Real Sant Lake e NY City.

Possibili vincenti

Montreal o pareggio (in Montreal-Minnesota Utd, ore 01:30)

Seattle o pareggio (in Charlotte-Seattle, ore 01:30)

Orlando City (in Orlando City-Colorado Rapids, ore 01:30)

Kansas City (in Kansas City-Austin, ore 02:30)

Los Angeles FC o pareggio (in Houston-Los Angeles FC, ore 02:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

Atlanta-DC United, ore 01:30

Toronto-Nashville, ore 01:30

San Jose-Philadelphia, ore 04:30

Le partite da almeno tre gol complessivi

New England Revolution-Inter Miami, ore 01:30

Chicago Fire-Columbus, ore 02:30

Real Salt Lake-New York City, ore 03:30