Arabia Saudita senza freni: ora “compra” anche gli arbitri

Arabia Saudita senza freni: dopo Cristiano Ronaldo, Benzema e forse anche Massimiliano Allegri, “comprano” anche gli arbitri

Senza freni. Ma si sa: quando ci sono delle possibilità economiche che vanno oltre il limite, allora è tutto accelerato, anche quello che sembra qualcosa che non conta nulla. Dopo Cristiano Ronaldo e Benzema, l’Arabia Saudita ha puntato, adesso, gli allenatori.

Sì, perché oggi è uscita fuori la notizia di un possibile arrivo da quelle parti di Massimiliano Allegri: il tecnico della Juventus avrebbe ricevuto un’offerta da parte di un club arabo con un contratto che si dovrebbe aggirare intorno ai 30milioni di euro all’anno. Cifre che l’allenatore toscano sa benissimo che in Europa non potrebbe mai guadagnare. E allora nelle prossime ore un summit a Montecarlo è in vista. E questo potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola. Tutto qui? Macché. La bomba la lancia La Repubblica questa mattina, che spiega che da quelle parti non si fermano solamente ai protagonisti del gioco del calcio, ma puntano anche agli arbitri. In particolare a uno: quello della finale di questa sera tra Manchester Citye e Inter.

Arabia Saudita, nel mirino adesso c’è Marciniak

Parliamo di Marciniak, il polacco che potrebbe essere alla sua ultima grande partita europea da fischietto. Stasera come detto sarà lui in campo a Istanbul, e non potrebbe essere altrimenti visto che è considerato uno dei più forti al momento nel Pianeta. Se non il più forte.

Bene: Il fischietto polacco, al centro di un caso alla vigilia della finale di Champions di Istanbul per una partecipazione ad un evento poco raccomandabile e di stampo razzista (lui ha immediatamente chiesto scusa, spiegando che non conosceva la questione), avrebbe ricevuto una proposta da 1,5 milioni stagione da bin Salman per lavorare nel campionato saudita. L’obiettivo è quello di creare un movimento all’altezza dei campioni che infarciscono il torneo, da Ronaldo a Benzema quindi, passando per Allegri e forse anche per Mourinho. Insomma, da quelle parti non hanno davvero nessuna intenzione di fermarsi. Ma dicevamo: quando hai i soldi puoi davvero permetterti di tutto. Anche prendere gli arbitri.