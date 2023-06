Manchester City-Inter, paura prima della finale: caduta rovinosa di Haaland

Manchester City-Inter, paura per Haaland nell’ultimo allenamento prima della finale. La caduta rovinosa mette apprensione a Guardiola

Stasera c’è l’ultimo atto della stagione, la finale di Champions League tra il Manchester City di Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi. Un match che verrà deciso, probabilmente, dagli uomini migliori. Di solito i campioni in questi momenti escono fuori e fanno la differenza.

Un campione è sicuramente Haaland, oltre 50 gol in stagione alla sua prima esperienza con la maglia dei Citizens, che senza dubbio è l’elemento più temuto dalla formazione di Simone. Sì, è vero, c’è anche De Bruyne, un altro che ha qualità da vendere. Ma è il centravanti norvegese a fare paura. Paura che ieri comunque ha fatto venire a Guardiola, per una caduta rovinosa durante la rifinitura di Istanbul. Nel video si vede in lontananza Pep, che guarda come reagisce il proprio attaccante nel momento in cui si scontra con la borda frigo che tiene al fresco le bevande per i calciatori.

Sì, il colpo arriva da solo per Haaland. Un colpo strano, perché quei frigoriferi, con le borracce, sono ovviamente lontane da quello che è il campo di gioco ristretto costruito da Guardiola per il riscaldamento. Ma da quelle parti nessuno si tira indietro e quindi un contrasto va schizzare la sfera verso quella direzione. Haaland non si accorge del pericolo e cade in maniera rovinosa.

In lontananza si vede Guardiola che osserva la scena, e che spera, in quegli attimi, che Haaland si possa alzare senza problemi. Così succede poco dopo, con l’aiuto anche di quello che probabilmente è un massaggiatore del City che va immediatamente incontro al centravanti. Paura passata, il norvegese torna a correre insieme ai compagni e mette nel mirino l’Inter, con Acerbi che avrà sicuramente il compito più importante, quello di cercare di limitarne il raggio d’azione. E quello di non dargli un appoggio altrimenti Haaland diventa davvero letale.