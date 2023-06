Bari-Cagliari, playoff Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bari-Cagliari è un match valido per il ritorno della finale playoff di Serie B e si gioca domenica alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Novanta minuti. Soltanto 90 in questo gran finale della Serie B da cui uscirà fuori la terza squadra promossa in massima serie. Quella che, con oltre un mese di ritardo, andrà a fare compagnia a Frosinone e Genoa: ciociari e liguri, infatti, la Serie A l’hanno conquistata al termine della regular season, arrivando rispettivamente primi e secondi in classifica.

Bari e Cagliari, invece, per tornare a rivedere la luce devono passare attraverso le forche caudine dei playoff. Sullo speciale treno che conduce in paradiso, però, è rimasto un solo posto: saranno i biancorossi o i rossoblù ad aggiudicarselo? Lo deciderà la gara del San Nicola, appendice di questa vibrante postseason, dove gli uomini guidati da Michele Mignani, grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare – hanno totalizzato 5 punti in più dei sardi, chiudendo terzi – avranno nuovamente la possibilità di giocare davanti ad oltre 50mila spettatori, dato assolutamente insolito per la cadetteria. L’impianto barese, uno dei più capienti d’Italia, aveva già fatto registrare numeri da record nella semifinale con il Sudtirol. Stavolta, invece, ci sarà il tutto esaurito. Una bolgia infernale, insomma. In cui il Cagliari di Claudio Ranieri non avrà altri risultati a disposizione oltre alla vittoria.

Bari, con un pareggio sei in Serie A

Il match d’andata, infatti, è terminato con un nulla di fatto: 1-1. Punteggio che, visto come si erano messe le cose, equivale quasi ad un successo per il Bari.

Che adesso, evitando la sconfitta nella gara di ritorno, potrà festeggiare un ritorno in Serie A atteso da più di 10 anni. La finale playoff non prevede né supplementari né rigori: nel caso in cui al termine dei 180 minuti la parità di punteggio dovesse permanere, a spuntarla sarà chi si è piazzato meglio in classifica. I sardi dovranno dunque adottare un atteggiamento diverso da quello mostrato all’andata, decisamente troppo passivo. Ai punti, infatti, l’avrebbero meritata i Galletti: passato in svantaggio dopo soli nove minuti – in gol il solito Lapadula – il Bari ha sfiorato a più riprese il pareggio (anche con un rigore sbagliato da Cheddira), trovandolo solamente al sesto minuto di recupero con Antenucci, che a differenza del marocchino non ha sbagliato dagli 11 metri. Ranieri invece deve ringraziare lo strepitoso portiere Radunovic, per distacco il migliore in campo dei suoi.

Bari-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Mignani recupera Di Cesare, che si riprenderà il suo posto al centro della retroguardia di fianco a Vicari, con Zuzek che si riaccomoda in panchina. L’altro cambio rispetto alla partita di Cagliari potrebbe riguardare l’attacco, con Bellomo che stavolta sembra favorito su Morachioli. Probabile quindi il ritorno al 4-3-1-2: Esposito-Cheddira la coppia d’attacco.

Qualche novità anche per Ranieri: in difesa riavrà Dossena, squalificato all’andata. Di fianco a lui, nella linea a quattro, dovrebbe esserci Obert e non Goldaniga. Sta meglio Nandez: l’uruguaiano, uscito acciaccato giovedì scorso, stringerà i denti.

Come vedere Bari-Cagliari in diretta tv e in streaming

Bari-Cagliari è in programma domenica alle 20:30 allo stadio “San Nicola” di Bari. La gara si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Non ha altra scelta, il Cagliari. I rossoblù sono con le spalle al muro dopo il risultato maturato all’andata. E saranno promossi in A solamente in caso di vittoria. Probabile, dunque, che vedremo un atteggiamento diverso, più propositivo: in poche parole saranno i sardi a fare la partita, con il Bari che, almeno all’inizio, cercherà chiudere ogni spazio e tenere i ritmi bassi. I pugliesi in casa quest’anno hanno perso solo tre volte e da febbraio in poi soltanto in un’occasione al San Nicola si sono visti più di tre gol. La partita potrebbe accedersi nel secondo tempo ma le reti complessive, anche stavolta, dovrebbero essere meno di quattro. Il Bari riuscirà verosimilmente ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Bari-Cagliari

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Bellomo; Esposito, Cheddira.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Luvumbo.

Bari-Cagliari: chi va in Serie A? Bari

Cagliari View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1