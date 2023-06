Gratta e Vincita, 6 milioni non bastavano: altra vincita da capogiro

Gratta e Vinci, i 6 milioni di euro evidentemente non bastavano. Ecco che arriva un’altra vincita a capogiro. Giugno un mese di fuoco

Il mese di giugno si sta rivelando davvero un mese incredibile per gli amanti del Gratta e Vinci. Sì, in questi 20 giorni, sono state diverse le vincite importanti e ovviamente, quella più importante, la più alta della storia, è stata quella di Torino, dove sono stati portati a casa 6milioni d euro con il Vinci in Grande, il tagliando che ha cambiato la storia di questo gioco.

Sì, come sappiamo, e come vi abbiamo raccontato più volte in questi mesi, ha un costo di 25euro ma soprattutto come vincita minima ne regala una più alta dell’investimento che viene fatto. Insomma, non era mai successo prima d’ora che si verificasse una cosa del genere. Ma non è tutto, perché in questo mese si segnala anche la vincita di oltre 2 milioni di euro nella provincia di Como. In poche parole venti giorni di fuoco, venti giorni che hanno cambiato davvero tutto. Ma a quanto pare la dea bendata ha deciso di baciare ancora il Piemonte, visto che come riportato da Agimeg.it, sempre a Torino è stata piazzata un’altra vittoria clamorosa, un altro premio massimo. I 6 milioni di euro vinti in precedenza, quindi, non bastavano.

Gratta e Vinci, altri 2milioni di euro a Torino

Questa volta, il fortunato scommettitore, si deve accontentare di 2milioni di euro. Sì, avete letto bene, un’altra vincita clamorosa nel capoluogo piemontese che non conosce ormai nessuna sosta. E il biglietto vincente in questo caso è stato Il Miliardario Mega, che ha un valore commerciale di 10euro, che è riuscito a regalare il massimo.

Ma non solo, sempre lo stesso biglietto e sempre a Torino, che quindi è davvero baciata dalla fortuna in questo mese di giugno, è stata centrata un’altra vincita di 20mila euro, che sono veramente degli spicci rispetto a quelli che sono stati vinti nello spazio di pochissimi giorni. Ma sono pur sempre soldi e siamo certi che chi li ha vinti un sorriso, o forse qualcosa in più, lo ha fatto. Se vi trovate in Piemonte il consiglio è quello di tentare la fortuna.