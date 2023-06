Superenalotto e Lotterie, chi la dura la vince: tanti lo fanno, lui ha vinto

Superenalotto e Lotteria, chi ci crede davvero per molto tempo alla fine riesce a centrare il colpo. Lui ha vinto in questo modo

Quante persone conoscete che, nel corso degli anni, decidono di scegliere dei numeri e poi giocare sempre e solo quelli? Diremmo diverse, onestamente, almeno per gli appassionati del gioco. Magari un vostro parente, anche, ha deciso di scegliere una combinazione e non cambiarla mai, sperando prima o poi che la stessa possa uscire per cambiare la vita.

A queste persone, adesso, noi ci sentiamo di dire una cosa: non mollate mai. Perché potrebbe succedere tutto questo anche dopo diversi anni. Almeno dieci. Sì, in America, così come riportato da Agimeg, un uomo che ha giocato sempre e solo la stessa combinazione di numeri alla lotteria fin quando, dopo un decennio, non è riuscito a piazzare il colpo che non gli ha regalato una somma che cambia la vita, ma di sicuro gli ha regalato una certa tranquillità. Anche se lui, i soldi che ha vinto, ha già deciso che verranno accantonati, messi da parte per qualunque necessità.

Superenalotto e Lotterie, ecco il colpo

La combinazione giocata è questa: 5, 6, 8, 23 e 30. Cinque numeri che alla fine hanno regalato 46mila euro. A vincerli è stato un pensionato che ha già spiegato come detto quello che farà con questi soldi. Niente regali, niente viaggi – almeno per ora – ma solo un gruzzoletto messo da parte per qualunque cosa.

Sposato da 22 anni, spiegano ancora, l’uomo dopo aver capito di essere riuscito finalmente a vincere ha avvertito la moglie, con un “mai dire mai” come frase riferita alla compagna di una vita. “Molti giocatori della Lotteria ci dicono che hanno determinate combinazioni di numeri che usano regolarmente”, ha spiegato alla CNN Seth Elkin, portavoce di Maryland Lottery and Gaming. “A volte si tratta di date di nascita o numeri civici o numeri di maglia dei loro atleti preferiti, hanno deciso che alcuni numeri possono essere ‘fortunati’ per loro”. Come detto quindi, e come sappiamo, l’uomo non è un “caso”, ma ci sono appunto quelli che hanno deciso proprio di giocare così. Sì, ne siamo davvero certi, anche voi ne conoscete qualcuno.